熱炒店哪一道菜能看出廚師功力？ 網友全指名這道：基本功

日本有居酒屋，台灣有熱炒店，許多人都喜歡三五好友揪一揪聚餐，而熱炒店裡美食種類眾多，每一樣都用料豐富，價錢也相當划算，因此熱炒店幾乎到處可見。一名網友好奇的想知道到熱炒店裡應該要點什麼來吃，比較能看出廚師的真功夫？

原PO在PTT寫道日前和朋友一起到熱炒店吃飯，點了好幾道菜都讓他大讚好吃，也不禁佩服廚師的好功力，不過原PO也好奇這麼多道菜餚裡頭，哪一道菜才能顯現廚師的真功夫，他PO文詢問鄉民們的意見，「問大家如果要看出廚師的功夫好不好，應該要點哪一道菜？」

貼文一出，許多人紛紛留言提出自己的看法，「鳳梨蝦球」、「開水白菜」、「炒空心菜」、「蝦仁滑蛋」、「客家小炒」、「炒高麗菜」、「烘蛋」、「炒青江菜，『中華一番』這樣演的」。

不過最多人都認為「炒飯」才是最能看出一個廚師的功力，「蛋炒飯」、「炒飯好吃，要真功夫」、「認真回，真的是炒飯欸，一個師傅功夫好不好，看炒飯好吃程度就知道，一炒定勝負」、「炒飯，不能有三色豆」、「看一個廚師的功力，就從一盤蛋炒飯開始」。