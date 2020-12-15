快抱不動！資深釣客拉起42斤巨獸 隔日又見45斤日月潭「湖主」

南投當地資深釣客「日月潭一等高」日前在日月潭垂釣，釣起一隻42台斤（約25公斤）大頭鰱，隔日又再開直播分享友人捕獲的45台斤（約27公斤）巨型大頭鰱，讓網友看了嘖嘖稱羨。

資深釣客「日月潭一等高」12日在粉專PO出雙手捧著巨型大頭鰱照片，照片中釣客的雙手肘支撐著膝蓋才能拖住這頭42台斤的大頭鰱，且由於體型過於巨大，釣客的胸口以上部位完全被遮住，他也趣味發文「你看不到我，你看不到我」，讓不少網友看了相當驚嘆，紛紛留言「哇！這隻有粗」、「哥的手怎麼一直在抖？」、「要放回去吧都已經成精了...」。

隔天資深釣客又在粉專開直播分享友人捕獲的45斤（約27公斤）大頭鰱，連資深釣客看了都忍不住驚呼，「第一次在現場看到這麼大的」。影片可見，友人將大頭鰱清洗處理後，發現這隻大頭鰱身懷六甲，肚中孕有「足足5斤重的魚蛋」， 而這隻巨型大頭鰱才剛拉上岸就以2800元出售，看著「湖主」現身，資深釣客也忍不住連連讚嘆。

釣客友人正在清洗處理45斤重的巨型大頭鰱。 粉專「日月潭一等高」／授權提供

據台灣魚類資料庫顯示，大頭鰱原名「鱅」（讀作「庸」），適棲淡水環境，體型長而側扁，頭大而圓畔，體背側灰，具金黃光澤、腹側銀白；原產自中國，但各國引進淡水養殖卻部分國家卻造成生態問題，而台灣多養殖於西部水庫與南部地區。