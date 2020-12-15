快訊

【學測必備時事焦點1】天災人禍頻傳：瓜地馬拉暴動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快抱不動！資深釣客拉起42斤巨獸 隔日又見45斤日月潭「湖主」

聯合新聞網 / 綜合報導
資深釣客在日月潭拉起42台斤（約25公斤）巨型大頭鰱，釣客胸口以上部位全被擋住，他還得靠手肘支撐才能將大頭鰱抱起。 粉專「日月潭一等高」／授權提供
資深釣客在日月潭拉起42台斤（約25公斤）巨型大頭鰱，釣客胸口以上部位全被擋住，他還得靠手肘支撐才能將大頭鰱抱起。 粉專「日月潭一等高」／授權提供

南投當地資深釣客「日月潭一等高」日前在日月潭垂釣，釣起一隻42台斤（約25公斤）大頭鰱，隔日又再開直播分享友人捕獲的45台斤（約27公斤）巨型大頭鰱，讓網友看了嘖嘖稱羨。

資深釣客「日月潭一等高」12日在粉專PO出雙手捧著巨型大頭鰱照片，照片中釣客的雙手肘支撐著膝蓋才能拖住這頭42台斤的大頭鰱，且由於體型過於巨大，釣客的胸口以上部位完全被遮住，他也趣味發文「你看不到我，你看不到我」，讓不少網友看了相當驚嘆，紛紛留言「哇！這隻有粗」、「哥的手怎麼一直在抖？」、「要放回去吧都已經成精了...」。

隔天資深釣客又在粉專開直播分享友人捕獲的45斤（約27公斤）大頭鰱，連資深釣客看了都忍不住驚呼，「第一次在現場看到這麼大的」。影片可見，友人將大頭鰱清洗處理後，發現這隻大頭鰱身懷六甲，肚中孕有「足足5斤重的魚蛋」， 而這隻巨型大頭鰱才剛拉上岸就以2800元出售，看著「湖主」現身，資深釣客也忍不住連連讚嘆。

釣客友人正在清洗處理45斤重的巨型大頭鰱。 粉專「日月潭一等高」／授權提供
釣客友人正在清洗處理45斤重的巨型大頭鰱。 粉專「日月潭一等高」／授權提供

台灣魚類資料庫顯示，大頭鰱原名「鱅」（讀作「庸」），適棲淡水環境，體型長而側扁，頭大而圓畔，體背側灰，具金黃光澤、腹側銀白；原產自中國，但各國引進淡水養殖卻部分國家卻造成生態問題，而台灣多養殖於西部水庫與南部地區。

日月潭 直播

延伸閱讀

7尾才300元！婆媽瘋搶挪威鯖魚 他一吃傻眼：果然又被騙

影片很驚悚！成群鯊魚緊緊跟隨 老漁夫捕魚險嚇破膽

南寮漁港超坑？兩蟹一魚一菜收2340元 當地人：從不去

嬤讓2歲孫吃生魚片狂吐？醫生喊母湯「這兩種人別碰生食」

相關新聞

快抱不動！資深釣客拉起42斤巨獸 隔日又見45斤日月潭「湖主」

南投當地資深釣客「日月潭一等高」日前在日月潭垂釣，釣起一隻42台斤（約25公斤）大頭鰱，隔日又再開直播分享友人捕獲的45台斤（約27公斤）巨型大頭鰱，讓網友看了嘖嘖稱羨。

用微波爐要當心！肉包、番薯水少油高 過度加熱恐起火

微波爐不宜「叮」金屬或雞蛋等物品已是常識，但冬天常吃的熱呼呼食物，亦不宜長時間加熱。日本最近有專家在節目上指出，近年因微波爐發生的火災數據上升，而大部份主因都是加熱時間過長，或是把含有易燃物質的包裝一同翻熱，結果釀成悲劇。專家又指，蕃薯、肉包等在冬天較受歡迎的食物，反而是微波爐的「天敵」，非但容易起火，甚至有機會發生爆炸！

敢喝嗎？她分享「香菜奶蓋」試喝心得 網崩潰：勇者是妳

香菜對人類來說是愛惡分明的食物，喜歡的人認為能提升佳餚味道，而討厭的人則不愛它獨有的氣味。近日一名女網友逛夜市看到竟有在賣「香菜奶蓋」，好奇心驅使下決定買來品嚐，開箱文在網上曝光，引起眾人廣大迴響。

拉麵裡放海苔的「真正原因」 內行人：給你這樣用的！

「拉麵」是台灣人熱愛的日式美食之一，但大家不一定知道拉麵的配料奧秘，就有一名網友在網上詢問「拉麵上的那片海苔存在的意義是啥？」貼文一出立刻引發熱議。對此，最多人分析的原因為「解膩用」。

CP值高！他分享搭乘客運心得 網共鳴：座位大又舒服

台灣大眾交通運輸工具多元，像是台鐵、高鐵、客運等，民眾可根據自身需求來做選擇。近日一名網友分享搭乘客運的經驗，並給予高分評價，貼文掀起鄉民熱烈討論。

台北唯一小吃是什麼？ 多數人直指：這個真的一堆

一個地方的代表性事物，通常可從古蹟或名產等看出，而食物、小吃更能吸引民眾的注意。大台北是外縣市人口匯集最多的地方，就有網友好奇有沒有屬於台北唯一，而外縣市沒有的食物？貼文引來鄉民們的討論，但有人認為沒有真正屬於台北自己的名產，只有昂貴的高級餐廳。

她在銀行喜見「零錢存款機」 行員曝真正用途：不是存錢

零錢也有存款機？許多人都知道可以利用ATM提款也能存錢，但存的只限於鈔票，那零錢也能利用機器來存嗎？有一名女網友在臉書PO出一張照片，她在銀行看到一台零錢存款機可投入硬幣，開心的表示可以把硬幣拿出來存了，照片也讓許多網友看了相當好奇，但也有人透露其真正用途。

住台北30年！在地人曝晴雨「神秘分水嶺」 網驚：超有感

受到東北季風影響，北部地區近來雨勢不斷，讓不少民眾哀嚎「快發霉了」。就有網友觀察發現，台北存在「神秘的分水嶺」，以東經常飄雨、以西則沒什麼雨，此話一出讓不少在地人點頭直呼「真的！每天上下班有感」。

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友大推「好吃」

泡麵是最方便快速的食物，許多人常會當成一餐來果腹，泡麵也有很多種吃法，可乾溼兩吃，也可加入其他食材一起吃。有網友就分享自己泡麵兩吃的方法，不僅能吃麵也能吃飯，讓其他有過同樣經驗的人也大讚很好吃。

「帝王級牛郎」羅蘭最怕的就是他！ 見面被狂虧：以前沒這麼帥

日本「帝王級牛郎」羅蘭（Roland），曾經年收上億，留下「這個世界上只有兩種男人， 我，和我以外的」等許多發言，霸氣帝王形象深植人心。然而最近他卻透漏，即使是他，也有害怕的人。

哪項便當配菜最沒誠意？網友齊指「這一道」：真的好噁心

台灣外食族群比例高且便當店林立，讓不少人都會選擇以「一主菜＋三配菜」的台式便當解決三餐，也讓「選菜色」變成買便當時的一大樂趣...

鬼才分享顛峰之作 日本Twitter「#這是我的代表作」風潮崛起

日本「匠人」精神可謂遠近馳名，究極認真的性格令日本人在各個領域上都有專精的人才。日本twitter近日掀起了「#これが私の代表作（這是我的代表作）」的風潮，引出各大領域的鬼才分享自己的巓峰之作，無論是手工、繪畫或攝影作品都令網友感到驚艷，且看他們如何將匠人性格發揮至淋漓盡致吧！

熱門新聞

全聯鮮奶「整排上鎖」 網傻眼：牛奶界的LV？

拉麵裡放海苔的「真正原因」 內行人：給你這樣用的！

外帶中薯縮水變小薯？麥當勞員工說出魔鬼原因

PTT八卦板禁談「蘇貞昌打統編」 板主祭違者處份引公憤

超商咖啡「一杯賺多少」？ 網曝內幕：成本不到10元

用微波爐要當心！肉包、番薯水少油高 過度加熱恐起火

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。