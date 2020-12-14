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拉麵裡放海苔的「真正原因」 內行人：給你這樣用的！

聯合新聞網 / 綜合報導
拉麵示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影
拉麵示意圖。 聯合報系資料照片／記者陳嘉寧攝影

拉麵」是台灣人熱愛的日式美食之一，但大家不一定知道拉麵的配料奧秘，就有一名網友在網上詢問「拉麵上的那片海苔存在的意義是啥？」貼文一出立刻引發熱議。對此，最多人分析的原因為「解膩用」。

原PO在PTT的八卦板上發文詢問，以「拉麵上的那片海苔存在的意義是啥？」為題，請教眾多網友的意見。他說明，有常識的人都知道海苔不能碰到水，海苔片一潮濕就整個「輪起」了，根本無法咀嚼。原PO也補充道，海苔就是要吃乾的，「放到拉麵的湯上面是有事嗎？」

此文一出，便引起許多網友熱議，紛紛回覆「讓你各位肥宅喝湯喝到膩的時候解膩用的」、「解膩用，有的人很討厭就是了」、「其實是溶進湯裡點綴用的」、「夾麵吃啊，明明就很好吃」、「吸油用的 ，怕太油膩」。

但也有留言開玩笑說明，「那個是麵吃完湯喝完擦碗用的」、「擦嘴巴的啊，你沒吃過拉麵喔==」、「那是放在眉毛上面的裝飾」、「一開始拿來擦屁股先，驚艷全場」、「我以為每個人都知道那是擦手用的」。

拉麵 台灣人 PTT

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