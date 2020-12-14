敢喝嗎？她分享「香菜奶蓋」試喝心得 網崩潰：勇者是妳

香菜對人類來說是愛惡分明的食物，喜歡的人認為能提升佳餚味道，而討厭的人則不愛它獨有的氣味。近日一名女網友逛夜市看到竟有在賣「香菜奶蓋」，好奇心驅使下決定買來品嚐，開箱文在網上曝光，引起眾人廣大迴響。

原PO在「Dcard」發文表示，逛夜市看到在賣香菜奶蓋，決定來試喝看看，原本想點無糖，但店員提醒無糖的話香菜味會比較重，並提到多數人都點正常糖，不過怕太甜於是點了3分糖。

原PO透露試喝感想，上層的鹹奶蓋喝起來不錯，搭配淡淡的香菜味綠茶，整體來說味道可以接受，但一般喝下去是茶回甘，這杯則是回香菜味，香菜控可以考慮點無糖啦，說不定會香菜味爆表。

貼文一出，網友們紛紛留言回應，「不討厭香菜，但這什麼邪教中的邪教」、「喜歡香菜，但這個真的不行」、「頭皮發麻，香菜應該從地球上消失」、「我快吐了，香菜給我消失在這世界上」、「雖然是香菜控，但是要我用喝的覺得不行」、「勇者，妳是在地獄發這篇文的嗎？」