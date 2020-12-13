CP值高！他分享搭乘客運心得 網共鳴：座位大又舒服

台灣大眾交通運輸工具多元，像是台鐵、高鐵、客運等，民眾可根據自身需求來做選擇。近日一名網友分享搭乘客運的經驗，並給予高分評價，貼文掀起鄉民熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，「很早以前坐過和欣客運的二排椅，覺得位子大又舒服，調整好位子跟躺著感覺差不多，搭了那次後就沒坐過其它客運，印象中搭和欣幾乎都從上車睡到下車，想問有其它厲害的客運嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「真的要位置大也只有和欣」、「夜車首選」、「真的又大又舒服，以前有一陣子常坐」、「搭過一次真的是最高級，不過是用高票價換來的」、「CP值很高，車子的規格很好」、「以前有搭過，真的不錯，現在只搭高鐵了！」

此外，也有人提到，除了和欣客運提供二排椅外，阿羅哈客運其實也有二排椅，坐起來也十分舒服。