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住台北30年！在地人曝晴雨「神秘分水嶺」 網驚：超有感

聯合新聞網 / 綜合報導
台北101。示意圖／ingimage
台北101。示意圖／ingimage

受到東北季風影響，北部地區近來雨勢不斷，讓不少民眾哀嚎「快發霉了」。就有網友觀察發現，台北存在「神秘的分水嶺」，以東經常飄雨、以西則沒什麼雨，此話一出讓不少在地人點頭直呼「真的！每天上下班有感」。

原PO在臉書社團「信義區三兩事」發文表示，根據這30多年來的經驗，天氣不穩定的時候，只要過了「光復南北路」以東都會飄雨，往西就沒有什麼雨，有沒有人也有同樣的感覺？

貼文引起廣大迴響，眾人看完紛紛直呼，「沒錯！光復跟南京路口每天都在下雨，超煩」、「尤其秋冬季節最明顯，我每天東西區兩邊跑」、「認同，往西門町那都沒雨，住信義區是不是像在住基隆一樣」、「專業文，信義區超會下雨」、「超有感，尤其下班騎機車要回中山區的時候，過了國父紀念館只有你穿雨衣」、「真的，每天從三重騎去，越過那邊就下大雨」、「這陣子生活圈如果離不開信義區，你會以為台北市的雨根本沒停過」。

此外，有住在汐止的網友表示，「住汐止更慘，汐止是每天下不停，你們有遇過連續下28天雨的日子嗎？」、「住汐止＋1，已經不知道太陽長什麼樣子了」、「真的，覺得汐止現在比基隆會下雨」。

對此，氣象專家鄭明典臉書表示，「因為大屯山遮蔽效應，得以讓部分地區不受下雨之擾，主要範圍分布在北投和士林區的西側，另外汐止和南港區累積降雨量相對高值，這和一般人的印象符合，這兩區好像也很會下雨！」

網友指出過了「光復南北路」以東都會飄雨，往西就沒有什麼雨，圖擷自facebook
網友指出過了「光復南北路」以東都會飄雨，往西就沒有什麼雨，圖擷自facebook

大屯山 鄭明典 汐止

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