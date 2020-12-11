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「帝王級牛郎」羅蘭最怕的就是他！ 見面被狂虧：以前沒這麼帥

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「帝王級牛郎」受到足球雜誌邀約，回母校拍攝雜誌照。圖擷取自YOUTUBE
日本「帝王級牛郎」受到足球雜誌邀約，回母校拍攝雜誌照。圖擷取自YOUTUBE

日本「帝王級牛郎」羅蘭（Roland），曾經年收上億，留下「這個世界上只有兩種男人， 我，和我以外的」等許多名言，霸氣帝王形象深植人心。然而最近他卻透露，即使是他，也有害怕的人。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，羅蘭過去在高中時期，曾經是足球隊的成員。日前他受足球雜誌邀請，回到母校帝京高中，拍攝雜誌的封面照，並把過程錄成影片，在羅蘭的官方youtube頻道發布。

羅蘭表示，過去他也曾是個普通的男孩子，因此曾夢想有朝一日，能在比賽中大出風頭，登上足球雜誌封面，並且受到女性的歡迎。不過當時的他，球技不如旁人，最終甚至沒得到上場機會，就結束了足球生涯。然而雖然放棄了足球，如今反而以不同身分，完成登上足球雜誌的夢想。

雜誌照片拍攝到一半，此時，羅蘭的高中恩師「廣瀨教練」突然現身，嚇了羅蘭一大跳。本來霸氣十足的「夜店帝王」形象，在教練面前一秒變回老實學生，不斷對教練鞠躬、行禮，表現出畢恭畢敬的態度，還直呼「覺得好恐怖」、「請您別這樣」，有如一隻乖順的小狗一般。

碰到昔日教練，即使是羅蘭也一秒變回乖巧弟子。圖擷取自YOUTUBE
碰到昔日教練，即使是羅蘭也一秒變回乖巧弟子。圖擷取自YOUTUBE

廣瀨教練也毫不客氣，當面直接虧他「你還沒結婚啊」、「他以前沒那麼帥」、「身為選手並不顯眼」等等。不過廣瀨也說「他並不差，是位踏實的選手」、「下次麻煩來（球隊）露個臉吧」，很肯定羅蘭現在的成就。本次也是聽說子弟兵要來球場，特意動身造訪的。

羅蘭最後除了順利拍攝照片，也表示再次重返球場，真的很開心，除了自己感覺到自己是真心喜歡足球，別人也會說「你踢足球的時候看起來最開心」。雖然過去在球場上有些不好的回憶，但這次能盡情忘我的踢球，是個非常特別的一天。

日本 足球

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