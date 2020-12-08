快訊

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鬼才分享顛峰之作 日本Twitter「#這是我的代表作」風潮崛起

香港01 / 向樂高
日本Twitter近來掀起「#」風潮，引出神人們分享自己的超強藝術作品。日本網友「@nigonigosan」就創作出龍蝦在溪底岩石旁休憩的作品，連龍蝦將足螯伸出水面激起水花的細節都相當逼真。圖擷自@nigonigosan
日本Twitter近來掀起「#」風潮，引出神人們分享自己的超強藝術作品。日本網友「@nigonigosan」就創作出龍蝦在溪底岩石旁休憩的作品，連龍蝦將足螯伸出水面激起水花的細節都相當逼真。圖擷自@nigonigosan

日本「匠人」精神可謂遠近馳名，究極認真的性格令日本人在各個領域上都有專精的人才。日本twitter近日掀起了「#これが私の代表作（這是我的代表作）」的風潮，引出各大領域的鬼才分享自己的巓峰之作，無論是手工、繪畫或攝影作品都令網友感到驚艷，且看他們如何將匠人性格發揮至淋漓盡致吧！

網友發起的「#これが私の代表作（這是我的代表作）」引發迴響，不少人將自己的最強作品上載至twitter，效果令人嘆為觀止！不少網民大讚「這是怪物等級了吧」、「已經不是專業可以形容了」。以下將各作品分為「手製」、「手繪」、「攝影」3大類，一起拜見神人作品吧！

日本網友「@nigonigosan」創作出龍蝦在溪底岩石旁休憩的作品，連龍蝦將足螯伸出水面激起水花的細節都相當逼真；「@unico0c_0」則是以紙雕手法精細雕繪出烏鴉模型，仔細一看還可以發現烏鴉身上排滿花朵紋路，在光線下甚至還能看見內裡構造。

手繪組網友「@KUMEKI_3」畫出遼闊天景，一名少女遙望遠方一隻巨大鯨魚躍出雲海，畫面相當震撼人心。攝影組網友「@akira1027_photo」則呈現在海藍色水底，大大小小的魚類不斷遊動穿梭，還有一隻海豚嘴裡叼著食物看向微笑的鏡頭。上網搜尋「#これが私の代表作」標籤還能找到更多神人網友的絕美作品！

延伸閱讀：

日本攝影神人玩轉PS手掣4個符號　震撼美照超吸睛登熱搜

肛門強、龜頭直樹是真名！16個超爆笑日本人姓名　有人姓「上床」

文章授權轉載自《香港01》

日本 手繪 藝術作品 藝術家

延伸閱讀

在女兒聯絡簿畫《灌籃高手》 師幫神人老爸全勾「表現良好」

聯絡簿當畫布！她曬系列「神作」 網狂讚：被耽誤的畫家媽媽

日本超狂動物飼育員！神回覆小朋友問題 網讚：被耽誤的畫家

想不起歌名只記得前奏 失眠男發文「噔噔噔」鄉民幫神出來

相關新聞

鬼才分享顛峰之作 日本Twitter「#這是我的代表作」風潮崛起

日本「匠人」精神可謂遠近馳名，究極認真的性格令日本人在各個領域上都有專精的人才。日本twitter近日掀起了「#これが私の代表作（這是我的代表作）」的風潮，引出各大領域的鬼才分享自己的巓峰之作，無論是手工、繪畫或攝影作品都令網友感到驚艷，且看他們如何將匠人性格發揮至淋漓盡致吧！

他讚高麗菜是蔬菜之王 老饕曝：冬天沒配這菜不煮火鍋

冬天到了，又是吃火鍋的好時機，有網友認為，火鍋料容易吃膩，唯有高麗菜怎麼吃都不會膩，還可以順便煮湯，讓他直呼「高麗菜是最好吃的蔬菜」。其他網友則表示，冬天煮鍋一定要搭配「茼蒿」，留言「火鍋沒茼蒿就不要叫做火鍋了，特別還要山茼蒿」、「沒買到茼蒿不煮火鍋」。

桃園龜山地址超難寫！網曝宜蘭這裡「整串寫完198畫」更慘

繁體字寫法複雜，有些字體筆畫較多，寫起來相對辛苦，有時填資料時需寫下地址資料，若遇到筆畫多的字就會相當耗時。有網友發現，「桃園縣龜山鄉迴龍村萬壽路」筆畫多達141畫，其中龜、龍、壽都很難寫，讓他直言「這條路上的小朋友真可憐，每次寫地址都寫到快崩潰」。

先別管炭治郎了！超人氣「動漫10大劍士」 台詞紅成謎因

揮舞手中的利刃來戰鬥！

草莓別只沾煉乳！老饕推「邪惡甜點」 加碼曝光隱藏版吃法

草莓是許多人愛吃的水果，無論單吃或加入甜點、飲品，酸甜滋味令人心動。對此，一名網友好奇「草莓有什麼銷魂吃法」，貼文掀起一陣討論，其中「邪惡甜點」最受老饕推崇，更有人加碼分享隱藏版吃法。

日本小學生崇拜大調查！「最愛媽媽」輸給鬼滅之刃的他

根據日本媒體「朝日新聞」報導，經營函授課程、兒童教育等領域的「倍樂生」公司，日前對七千多名小學生發送問卷，調查他們「最崇拜的人物」是誰。結果在選出來的十人之中，居然有高達七位是動漫「鬼滅之刃」中的角色。

驚艷！他見駁二廁所美如「畫廊」 1.3萬人見證：想買下來

處處皆是美！日前有網友到高雄駁二遊玩時，意外被廁所外的「美景」給吸引，原來廁所鏡子反射出的街景就像是好幾幅畫作，讓人彷彿置身在畫廊展示區。這張照片PO出後吸引萬名網友按讚，不少人也為之驚艷，還有人笑回「我想收購最後一幅畫！」

為何牛肉麵價格總輸拉麵？ 網笑了：跟日本扯上關係就賣貴

台灣是全球知名的美食天堂，除了在地的特色料理之外，也能品嘗到許多異國料理，其中牛肉麵與拉麵就是代表台灣與日本的經典美食之一。不過，有一名網友就好奇發問，明明牛肉麵的製作成本高於拉麵，不懂為何拉麵價格動輒200元、300元，而牛肉麵卻僅有100多元？貼文一出立刻引來網友討論，有人就留言笑回「跟日本扯上關係就賣貴了」。

網見高雄傳奇「冠軍哥」英姿全嗨了 在地人：遇到一定要簽名

台灣各地皆有當地流傳的都市傳說，當中不乏令人聽了膽戰心驚的恐怖故事，而臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」日前就分享高雄的三大都市傳說，沒想到短短提示了3句話就勾起許多高雄網友的回憶，然而這些都市傳說卻不令人害怕，反而更是好玩逗趣的在地特色，讓不少網友們紛紛湧入按讚留言。

老公的枕頭套又油又臭怎麼洗？ 內行人曝妙方：這樣洗最有效

每天親密接觸的物品就屬枕頭套及被單莫屬，頻繁的使用使得它們容易沾染人體皮脂及分泌物等而泛黃、產生油垢，清洗上十分費事。有網友上網求助解決枕頭套上難纏的油垢，原PO更坦言：「這輩子最困擾我的事」。

中文太難學反而沒優勢？ 網曝「2大優勢」：閱讀速度勝過英文

中華文化博大精深，連中文字也富含寓意，然而方塊字的書寫方式與其他語系相差甚遠，讓許多嚮往學習中文的外國人吃了不少苦頭。日前就有一名網友表示，中文需要記的單字實在太多，英文似乎反而比較好學習，所以好奇問到「中文比起其他語言的優勢是什麼？」引來許多網友討論，大家就紛紛列出中文的2大優勢。

年輕人吃自助餐不愛夾魚？內行曝「2大關鍵」：還不如點雞腿

台灣人外食比例逐年增高，自助餐、便當店成為民眾在外用餐的極佳選擇，但有網友觀察發現，年輕人的共同點是在外用餐「不會點魚」，讓他不禁好奇原因為何，貼文曝光後，內行點出「2大關鍵」。

熱門新聞

婦直接在公車上「蹲下拉屎」 司機傻眼大罵：我要叫警察！

他點外送牛舌便當打開一看傻眼 網友轟：花三秒做的？

桃園龜山地址超難寫！網曝宜蘭這裡「整串寫完198畫」更慘

生人迴避？ 他到「閻王府」吃喜酒覺得實在太狂了

元旦寶寶嘆「生日五大缺點」 苦主安慰：這天生日才最悲慘

他向警「借40元遭拒」怒轟視民如糞 網反痛罵：道德綁架

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。