鬼才分享顛峰之作 日本Twitter「#這是我的代表作」風潮崛起
日本「匠人」精神可謂遠近馳名，究極認真的性格令日本人在各個領域上都有專精的人才。日本twitter近日掀起了「#これが私の代表作（這是我的代表作）」的風潮，引出各大領域的鬼才分享自己的巓峰之作，無論是手工、繪畫或攝影作品都令網友感到驚艷，且看他們如何將匠人性格發揮至淋漓盡致吧！
網友發起的「#これが私の代表作（這是我的代表作）」引發迴響，不少人將自己的最強作品上載至twitter，效果令人嘆為觀止！不少網民大讚「這是怪物等級了吧」、「已經不是專業可以形容了」。以下將各作品分為「手製」、「手繪」、「攝影」3大類，一起拜見神人作品吧！
日本網友「@nigonigosan」創作出龍蝦在溪底岩石旁休憩的作品，連龍蝦將足螯伸出水面激起水花的細節都相當逼真；「@unico0c_0」則是以紙雕手法精細雕繪出烏鴉模型，仔細一看還可以發現烏鴉身上排滿花朵紋路，在光線下甚至還能看見內裡構造。
手繪組網友「@KUMEKI_3」畫出遼闊天景，一名少女遙望遠方一隻巨大鯨魚躍出雲海，畫面相當震撼人心。攝影組網友「@akira1027_photo」則呈現在海藍色水底，大大小小的魚類不斷遊動穿梭，還有一隻海豚嘴裡叼著食物看向微笑的鏡頭。上網搜尋「#これが私の代表作」標籤還能找到更多神人網友的絕美作品！
#これが私の代表作— にご (@nigonigosan) December 3, 2020
この作品だけでフォロワーが8000人増えました。 pic.twitter.com/273AtlyDxV
#これが私の代表作— tom (@tom71082402) December 4, 2020
紙で半年くらいかけて作った pic.twitter.com/pkWuITJM3Y
#これが私の代表作— たらそほびや Thalasso hobbyer (@THobbyer) December 5, 2020
便乗失礼します。
夢の中で作って、起きたら枕元に置いてあった、みたいにフワッとできたやつです。
YouTubeチャンネルで、いまだにこれの再生回数を超えられないのが悔しい。でも、そういう煩悩や邪念があるから超えられないんだろうな・・とも思います。 pic.twitter.com/fIffEM8iKx
切り絵で作ったカラス— ともだあやの 立体切り絵 (@unico0c_0) December 4, 2020
#これが私の代表作 pic.twitter.com/KizrTdwoIM
#これが私の代表作— クメキ (@KUMEKI_3) December 5, 2020
全ての構図が上手くいった作品 pic.twitter.com/E5tUGEYmQr
日本全国の水族館は巡りたい— あき (@akira1027_photo) April 24, 2020
#この自粛が終わったら pic.twitter.com/sDtp6eG0kf
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文章授權轉載自《香港01》
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