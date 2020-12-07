他讚高麗菜是蔬菜之王 老饕曝：冬天沒配這菜不煮火鍋

冬天到了，又是吃火鍋的好時機，有網友認為，火鍋料容易吃膩，唯有高麗菜怎麼吃都不會膩，還可以順便煮湯，讓他直呼「高麗菜是最好吃的蔬菜」。其他網友則表示，冬天煮鍋一定要搭配「茼蒿」，留言「火鍋沒茼蒿就不要叫做火鍋了，特別還要山茼蒿」、「沒買到茼蒿不煮火鍋」。

有網友在PTT發文表示，「最近天氣冷常常煮火鍋，我發現火鍋很多料可能吃幾個就有點膩，唯一就是高麗菜不會膩，高湯燙一燙直接吃，爽脆口感完全停不下來，小弟一餐吃半顆是沒問題，今天心情好就煮掉了一顆，高麗菜是不是最好吃的蔬菜？」

其他網友也相當認同，留言「好種、便宜、百搭」、「冬天最愛的」、「是台灣的高麗菜才好吃，國外品種很難吃」、「國外高麗菜很硬」、「可生吃可炒可煮湯可做菜乾，又便宜，王者」、「只有台灣高麗菜好吃」、「最近發現大白菜也不錯吃喔」。

另外有許多人都認為，冬天吃鍋一定要加茼蒿，留言「茼蒿唯一選擇，沒買到不煮火鍋」、「火鍋只推山茼蒿，不服來戰」、「大白菜最好吃，還有冬天要吃茼蒿跟蘿蔔」、「山茼蒿才是王者」、「用煮的王者只有山茼蒿，炒的才是高麗菜」。