先別管炭治郎了！超人氣「動漫10大劍士」 台詞紅成謎因

揮舞手中的利刃來戰鬥！

動漫中的戰鬥畫面常常讓人看到熱血沸騰，各式各樣的角色也都有不同粉絲喜愛，然而在許多背景大不同的作品裡，不變的是幾乎都會有一名手握利刃戰鬥的「劍士」角色，看他們憑著精湛的劍術，使出各種絕招，讓人看了好不過癮。今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，到底網路上人氣最高的十大動漫劍士角色，若同部作品有多名劍士角色，則以主角或人氣最高的為代表，來看看到底有哪些人都上榜了！

No.10 夏娜

《灼眼的夏娜》今年迎來動畫化15周年，重新掀起不少死忠粉絲的討論。故事主角是與紅世魔王訂下契約成為「火霧戰士」的夏娜，所持武器大太刀「贄殿遮那」能夠發揮出強大的戰力，對比外表停留在國中生的樣貌，以及喜歡吃波蘿麵包和傲嬌個性的反差萌，怎能叫人不喜愛呢！

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No.9 石川五右衛門

擁有極佳的動態視力，甚至能清楚看見每一顆射出的子彈，加上身輕如燕的敏捷身手，以及驚人的力氣，手中以隕石作成的只要出鞘可說是沒有斬不斷的東西，每當砍斷各種亂七八糟的東西後，有喜歡說「又斬了無聊的東西」的口頭禪，論精湛的劍術絕對榜上有名。

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No.8 黒崎一護

有著一頭遺傳自母親的橘色頭髮，身為死神的一護，專門斬殺闖入現世的「虛」，手上拿的是一把名為「斬月」的斬魄刀，必殺技是將自己的靈壓聚集於刀尖後，釋放出衝擊波的月牙天衝。動漫中多次靠著自己的力量，化解現世間的種種危機，實力也跟著不斷成長。

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No.7 特南克斯

說到超人氣的動漫劍士角色，創造出許多網友心中最強動漫角色的《七龍珠》當然也沒有缺席，其中擅長使用劍術的特南克斯，雖然身為達爾與布馬之子，身上留有超級賽亞人的血液，但與其他賽亞人一族最大的不同，就是多以劍術為戰鬥方式，並曾一劍輕鬆斬殺十大反派角色之一的弗利沙。

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No.6 桑原和真

徹頭徹尾的「貓奴」劍士絕對非他莫屬！經典動漫《幽遊白書》中的桑原和真，個性單純有著一顆善良的心，尤其對小貓充滿愛心。原本只是一個平凡的普通人，但在幻海的訓練之下，成功激發出體內潛力，能夠將靈力生成靈劍戰鬥，必殺技次元刀幾乎能夠秒殺任何敵人，某方面來說擁有主角群中最強的實力。

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No.5 緋村劍心

身為暗殺幕府要員的冷酷劊子手，擁有令人聞風喪膽的劍術而得到「劊子手拔刀齋」稱號，但因為一次任務失手殺死摯愛，後來便決心不再殺人，手上拿的是開鋒於刀背的「逆刃刀」，必殺技是飛天御劍流奧義的天翔龍閃。

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No.4 犬夜叉

半人半妖的犬夜叉，手上一把巨大的鐵碎牙是相當好認的特徵，平日外觀是破舊的武士刀，但在注入妖力後會巨大化，並且可以變成各種不同型態，犬夜叉可以藉由揮動的方式，釋放出必殺技風之傷。

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No.3 索隆

立志成為世界上最強劍士的索隆，以雙手持刀、嘴上再咬一把刀的三刀流劍士形象，在眾多動漫劍士角色中獨樹一格，必殺技是阿修羅、百八煩惱鳳等，實力極強卻又有天生方向感不好的路痴設定，深受不少人喜愛。

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No.2 桐谷和人

你不一定聽過他的名字，但你一定聽過他的必殺技「C8763」！，桐人為動漫中虛擬實境遊戲裡的主角，因為有著最快的反應速度，取得遊戲中「二刀流」的獨特技能。作品中對上樓層頭目時，一句「幫我撐十秒」以雙劍打出十六連擊的絕招「星爆氣流斬」而爆紅，不僅成為網路迷因，人氣也歷久不衰。

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No.1 竈門炭治郎

搭著《鬼滅之刃劇場版：無限列車》上映的熱潮不減，主角炭治郎的人氣當人也居高不下，成為聲量冠軍的劍士。透過呼吸的方式強化身體強度，精通水之呼吸並能以此揮動手上的日輪刀，使用出擊打潮、生生流轉、水車多達十種的招式，另外還能藉由祖傳的呼吸法使用火之神神樂的強勁招式。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年12月06日至2020年12月04日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『動漫劍士』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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