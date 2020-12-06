草莓別只沾煉乳！老饕推「邪惡甜點」 加碼曝光隱藏版吃法

草莓是許多人愛吃的水果，無論單吃或加入甜點、飲品，酸甜滋味令人心動。對此，一名網友好奇「草莓有什麼銷魂吃法」，貼文掀起一陣討論，其中「邪惡甜點」最受老饕推崇，更有人加碼分享隱藏版吃法。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文問道「草莓除了加煉乳還有什麼吃法」，並附上一整箱的草莓照片。問題曝光後，「巧克力醬」獲得最多人推薦，「加乳酪和巧克力一起吃」、「巧克力火鍋配上草莓」、「我個人只愛巧克力醬」、「草莓搭冰淇淋，最後淋上巧克力醬」、「巧克力醬和蜂蜜都讚」、「梅子粉、砂糖、蜂蜜、巧克力醬、果糖都是不錯的選擇」。

此外，也有人分享不同吃法，「冰糖融化做成草莓葫蘆」、「餐包中間切開擠上奶油，接著放入草莓，最後在麵包上面灑糖霜」、「我們家都是做草莓大福，簡單又好吃」、「做成奶酪和優格也不錯」、「煮草莓醬超好吃」、「草莓酒，去年釀的今年開來喝，氣味很讚」。