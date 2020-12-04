日本小學生崇拜大調查！「最愛媽媽」輸給鬼滅之刃的他

現在小孩子到底喜歡什麼呢？日本就有媒體針對小學生進行調查，結果發現動漫作品「鬼滅之刃」、電玩「動物森友會」等等，大大影響現在小朋友的嗜好。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，經營函授課程、兒童教育等領域的「倍樂生」公司，日前對七千多名小學生發送問卷，調查他們「最崇拜的人物」是誰。結果在選出來的十人之中，居然有高達七位是動漫「鬼滅之刃」中的角色。

而根據問卷，這些角色上榜的理由，包括「對待誰都很溫柔」、「很替家人著想」、「永不放棄努力」、「想起炭治郎就覺得能努力下去」等等。

倍樂生公司調查日本小學生「最崇拜的人物」排行榜：

第一名 竈門炭治郎（鬼滅之刃） 第二名 媽媽 第三名 胡蝶忍（鬼滅之刃） 第四名 老師 第五名 爸爸 第六名 富岡義勇（鬼滅之刃） 第七名 竈門禰豆子（鬼滅之刃） 第八名 煉獄杏壽郎（鬼滅之刃） 第九名 我妻善逸（鬼滅之刃） 第十名 時透無一郎（鬼滅之刃）

日本網友們看到這項調查結果，紛紛直呼「雖然知道鬼滅很紅，但居然對小孩子而言比父母老師更重要，我這個三歲孩子的爸恐怕得加油了」、「我小學三年級的女兒就超愛鬼滅，最喜歡的角色是胡蝶忍」、「畢竟現實中的大人一點都不帥，像一堆人在社群網站上開口閉口就是這不好那不好，整天毀謗中傷別人」、「不如說爸媽跟老師還能擠進排行很不容易了」。

另外，同問卷也調查了小朋友們「最想當的職業」，統計結果女孩最想當的前三名是「藝人」、「漫畫家或動漫繪師」和「糕點師」，男孩子則是「遊戲開發者」、「youtuber」和「足球選手」。倍樂生公司認為，應該是因為藉由選秀節目出道的女子團體「NiziU」，以及遊戲「集合啦！動物森友會」等大紅的關係所影響。

至於問小孩子「2020年喜歡什麼東西」，「鬼滅之刃」又拔得頭籌，總共獲得2216票。第二名則是獲得589票的「遊戲」，其次三到五名則依序為「動畫」、「讀書」、「集合啦！動物森友會」。