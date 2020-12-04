驚艷！他見駁二廁所美如「畫廊」 1.3萬人見證：想買下來

處處皆是美！日前有網友到高雄駁二遊玩時，意外被廁所外的「美景」給吸引，原來廁所鏡子反射出的街景就像是好幾幅畫作，讓人彷彿置身在畫廊展示區。這張照片PO出後吸引萬名網友按讚，不少人也為之驚艷，還有人笑回「我想收購最後一幅畫！」

原PO在臉書社團「新‧路上觀察學院」發文分享，日前他到高雄駁二遊玩，途中意外被廁所鏡子反射出的景象給吸引住了，「某個角度看洗手台上的鏡子好像畫廊展示品」。

原PO將照片貼出來，只見照片中一排廁所的鏡子照映著鮮豔的圖案，一幅幅幾何畫作彷彿就像真的置身在畫廊展示區，若不是鏡子下方有洗手台，否則還頗難分辨出來。

這張照片吸引1.3萬人按讚，許多網友看了也都相當驚艷，紛紛留言「差點以為真的是畫」、「你擁有觀察到美的眼睛」、「廁所文封頂，再也無人能超越」、「想收購最後一幅」、「這篇文也太優質了吧！」、「好喜歡～」。