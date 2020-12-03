為何牛肉麵價格總輸拉麵？ 網笑了：跟日本扯上關係就賣貴

台灣是全球知名的美食天堂，除了在地的特色料理之外，也能品嘗到許多異國料理，其中牛肉麵與拉麵就是代表台灣與日本的經典美食之一。不過，有一名網友就好奇發問，明明牛肉麵的製作成本高於拉麵，不懂為何拉麵價格動輒200元、300元，而牛肉麵卻僅有100多元？貼文一出立刻引來網友討論，有人就留言笑回「跟日本扯上關係就賣貴了」。

有網友在PTT八卦板發文，表示以牛肉、牛骨等食材所熬製燉煮的成本會高於豬肉料理，如以牛肉片、豬肉叉燒片料理的價格就差了好幾倍，因此他就非常好奇「為何拉麵隨便都賣200元、300元，但牛肉麵往往卻只有100多而已？」

貼文一出，引來網友熱烈討論。有人就留言調侃，「吃拉麵本來就盤子」、「拉麵成本低卻賣超貴」、「台灣牛肉麵在外國賣也會比較貴」、「日式風格自動+100」、「拉麵的CP值超低，跟日本扯上關係價格就賣高了」。

也有其他網友認為牛肉麵的價格其實也不低，「牛肉麵現在很多破二百的好嗎？」、「你只是吃不起貴的牛肉麵」、「你被貧窮限制了想像」、「有較貴的阿，拉麵也有99的」、「牛肉麵也有高單價的，只是沒像拉麵有連鎖品牌和各種流派」。