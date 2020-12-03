網見高雄傳奇「冠軍哥」英姿全嗨了 在地人：遇到一定要簽名

台灣各地皆有當地流傳的都市傳說，當中不乏令人聽了膽戰心驚的恐怖故事，而臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」日前就分享高雄的三大都市傳說，沒想到短短提示了3句話就勾起許多高雄網友的回憶，然而這些都市傳說卻不令人害怕，反而更是好玩逗趣的在地特色，讓不少網友們紛紛湧入按讚留言。

臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」昨（2日）PO文分享高雄三都市傳說，內容提到「果汁婆婆」、「不會變老的水電陳財佑」及「always騎腳踏車到處跑的冠軍騎士」，文中還附上一名穿著黑色西裝的男子騎著紅色腳踏車的照片，其中最大亮點則是背後一塊板子寫著「THE MAN、物理：流體力學考試冠軍」的字樣，貼文勾起不少高雄人的回憶，紛紛湧入按讚留言。

許多高雄網友湧入留言分享自己與都市傳說親身相遇的經歷，「第一次看到他時，牌子上面寫『日本滿洲戰區指揮官』，接下來是數學物理冠軍就沒有變過了」、「冠軍騎士都在光華家樂服換裝...下次我會記得要簽名～」、「之前晚上家教下課後，回家的路上都一定會遇到果汁婆婆，真的好恐怖，等紅燈的那幾十秒，簡直像幾百年一樣漫長...」、「他真的騎很久耶，他說他物理超強的，但感覺他24小時都在騎車沒時間複習物理」。

也有其他人表示，「陳財佑連往墾丁的路上也一堆，這個已經快變成南台灣都市傳說了」、「手作果汁婆婆是國小的回憶」、「冠軍哥超像機器人的，停紅燈調整衣服調整包包角度都用三倍速」、「我真的都遇過耶，高雄真的很棒，真多人才！」

在高雄三多路和國泰路交叉口專賣果汁的「果汁婆婆」也是高雄網友們小時候重要的回憶之一。圖擷自網友留言。