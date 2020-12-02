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老公的枕頭套又油又臭怎麼洗？ 內行人曝妙方：這樣洗最有效

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO為又油又臭的枕頭套傷透腦筋，不知該怎麼清洗，示意圖。圖／Ingimage
原PO為又油又臭的枕頭套傷透腦筋，不知該怎麼清洗，示意圖。圖／Ingimage

每天最親密接觸的物品就屬枕頭套及被單莫屬，頻繁的使用使得它們容易沾染人體皮脂及分泌物等而泛黃、產生油垢，清洗上十分費事。有網友上網求助解決枕頭套上難纏的油垢，原PO更坦言：「這輩子最困擾我的事」。

一名網友於臉書社團上發問尋求廣大網友的幫助，接近年末家家戶戶開始大掃除，而原PO在整理過程中遇到了困難，令她十分頭痛的是老公的油頭枕頭套，因為日漸累積下來的皮脂分泌物及汗漬、口水等附著在枕頭套上，僅用肥皂搓洗難以洗淨，原PO更崩潰直呼：「洗它三天三夜真的好難清潔，洗得雙手油膩膩」。

文章發布後，有內行網友提供妙方，「鹽＋白醋＋洗碗精下去搓洗」、「過碳酸鈉泡熱水，用煮的效果更好」、「超級推薦過碳酸鈉！先把枕套弄濕後擰乾至不滴水即可，針對髒汙灑粉上去浸泡，靜置三小時左右，再沖洗一下，看汙漬程度重覆以上步驟，泡越久可以洗越乾淨，而且都不會褪色喔！」

但也有網友認為，定期替換才能有效改善，「墊毛巾替換更有效」、「枕頭套我都一個星期洗一次，或是用枕巾替代」、「買枕頭巾墊在上面，買個二、三條可替換清潔」、「最少一週要換洗一次，一定要先浸泡」。

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