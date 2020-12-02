中文太難學反而沒優勢？ 網曝「2大優勢」：閱讀速度勝過英文

中華文化博大精深，連中文字也富含寓意，然而方塊字的書寫方式與其他語系相差甚遠，讓許多嚮往學習中文的外國人吃了不少苦頭。日前就有一名網友表示，中文需要記的單字實在太多，英文似乎反而比較好學習，所以好奇問到「中文比起其他語言的優勢是什麼？」引來許多網友討論，大家就紛紛列出中文的2大優勢。

原PO在PTT八卦板好奇發問，他表示以中文來說，不管是繁體或簡體，最少就好幾千個字，每個都要學、要記，學習效率並不高，反觀其他種語言，有些是觸類旁通、簡單上手，「所以中文比起其他語言的優勢是什麼？」

貼文一出，引發大批網友討論，有人就列出中文的幾個優勢，如「沒有時態變化導致口語簡單」，「中文都沒有形態變化的，很簡單了啦」、「中文的口語很簡單，沒什麼文法規則，很容易學」、「光學講話就很容易上手，很多外國人半年就會了」。

另一個大家普遍認同的優勢則是「閱讀速度快」，有人就說「中文的序順不影響閱讀啊」、「一個字代表的意義比較多啊，省紙張」、「中文的閱讀速度比英文快很多」、「閱讀快且用字省，標題就夠你劇透爆雷三部片，讓其他語言望塵莫及」。