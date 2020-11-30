年輕人吃自助餐不愛夾魚？內行曝「2大關鍵」：還不如點雞腿

台灣人外食比例逐年增高，自助餐、便當店成為民眾在外用餐的極佳選擇，但有網友觀察發現，年輕人的共同點是在外用餐「不會點魚」，讓他不禁好奇原因為何，貼文曝光後，內行點出「2大關鍵」。

原PO在PTT發文寫道，「根據我的觀察，自助餐或便當店主食會點魚類，或是點幾顆魚頭來吃的，年齡通常落在30或40歲以上，年輕人好像很少會主動點來吃，有八卦嗎？」

問題曝光後，多數網友認為「價格偏貴」及「挑魚刺麻煩」為主因，「好吃的魚很貴，便宜的魚很腥」、「便當店的魚又小隻又貴」、「自助餐的魚超貴，且料理的不是很美味」、「魚很貴又吃不飽」、「挑刺很麻煩啊，如果自助餐只剩魚我寧願只點菜飯」、「魚有細刺不容易大口享受」、「吃魚很麻煩，只有老人愛吃」、「刺太多，不如吃雞腿還比較爽」。

但也有人表示，「我就會啊！去自助餐都會夾魚來吃」、「自助餐，會夾鱈魚跟秋刀魚來吃」、「我會吃蒲燒的鯛片跟炸魚排那種」、「自助餐我會考慮魚排，整條的太貴就不會夾」、「清蒸魚超好吃，我去自助餐會夾」。