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面子十足！參加婚禮驚見「重量級賓客」 網驚：這桌夠大牌

聯合新聞網 / 綜合報導
網友參加朋友婚禮，驚見重量級來賓。圖擷自facebook
網友參加朋友婚禮，驚見重量級來賓。圖擷自facebook

婚禮都會邀請親朋好友及同事長官，但你有看過這麼大咖的來賓嗎？近日一名網友參加朋友婚禮時，驚見隔壁桌陣容非常壯觀，讓他忍不住拍照PO網，眾人看完紛紛驚呼「請得動這一桌嘉賓真不簡單！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文分享「今天朋友結婚，隔壁長官桌好壯觀」，只見參加喜宴的嘉賓不是人，而是一尊尊威風凜凜的神明，桌上照常擺放碗筷及餐巾，值得注意的的是，有些神明坐在「兒童用椅」上，形成逗趣的反差萌。

貼文一出，引來千名網友按讚留言，「神氏企業！」、「這證明『天作之合』」、「第一次看到這種的」、「神明掛保證：一定百年好合、子孫滿堂、大富大貴」、「這桌夠大牌，也給新人十足的面子」、「哈哈，想知道祂們包多少」、「這婚禮請到大牌，面子十足了」。

對此，內行網友表示，「這是為了答謝神明而請來的，鄉下地方蠻多地方都有，通常是感謝懷孕、湊成姻緣都有，同樣會上菜，新人也會給神明敬酒，並擲筊獲得聖筊後再換下一位神明，結束後再請祂們回去，堪稱是喜宴的大咖賓客」。

婚禮 結婚

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