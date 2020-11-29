支持哪一邊？他PO照問「滷肉飯吃法」 兩派網友戰翻

國民美食滷肉飯聞名國際，滷肉肥瘦均勻、湯汁香味濃郁，讓人忍不住一碗接一碗。對此，有民眾好奇詢問「滷肉飯你是哪一派」，並貼出照片開放網友投票。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享一張照片，只見左邊這碗滷肉飯是店家盛裝好的樣子，右邊這碗則是將滷汁和白飯結合，原PO透露老婆都是先攪拌完再吃，每次看到他都差點暈倒，於是決定發文徵詢廣大網友的意見。

貼文一出，多數網友喜歡將滷肉飯拌在一起吃，「當然要混在一起，滷肉飯就是要每顆飯粒都沾到醬才好吃」、「混在一起才是王道」、「右邊啊！不攪一攪口感會不好」、「全部攪在一起，配上半熟蛋就完美了」、「絕對右，左邊有的飯沒沾到醬汁就不對啊！」、「右邊，混合香氣十足」、「右邊，還要加一堆胡椒粉才是讚」。

但也有人支持原PO的吃法，「左邊，右邊太不專業」、「左邊，乾乾淨淨吃起來才舒服」、「左，而且要用筷子吃」、「我好像沒有攪拌的習慣」、「左邊吃起來較不會有油膩感」。