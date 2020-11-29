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那A安呢？水煮蛋剝殼全出現「小黃點」她嚇傻 網友曝真相

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友在超市買了一盒雞蛋回家做水煮蛋，剝開蛋殼卻發現上面各有小黃點，鄉民們看了紛紛點出原因所在。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友在超市買了一盒雞蛋回家做水煮蛋，剝開蛋殼卻發現上面各有小黃點，鄉民們看了紛紛點出原因所在。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

雞蛋是常見的食材，能做出許多不同的蛋料理，常見的有如水煮蛋、茶葉蛋、荷包蛋等等，一名女網友日前到全聯超市買了一盒雞蛋回家做水煮蛋，結果剝開蛋殼卻發現上面各有一點「小黃點」，讓她百思不得其解，照片貼上臉書後，就有網友一眼看出原因所在。

這名女網友在臉書「我愛全聯-好物老實説」發文，她說昨（28）日到全聯超市買了一盒雞蛋，回家後用電鍋煮了7顆水煮蛋，煮好後剝開蛋殼卻發現每一顆蛋上面都有一小點黃色的點，讓她看了覺得很奇怪，擔心是否蛋的品質出現問題，於是將照片PO上網求助鄉民們的意見，「煮熟後為何剝開蛋白上會有個小點啊？這是正常的嗎？」

貼文一出，許多內行的網友點出關鍵原因，「是觸底吧」、「這是電鍋煮，直接放在內鍋沒有架高吧」、「用電鍋蒸，蛋和電鍋的接觸點」、「正常哦！用電鍋煮全蛋，接觸鍋底的地方會有『焦點』，別擔心」、「電鍋接觸點溫度最高（燒焦）」、「兇手是電鍋，蒸的時候直接接觸電鍋造成的」。

還有人提供解決方法建議原PO「接觸到電鍋蒸，一定會這樣，放在蒸架或盤子蒸就不會了」、「電鍋蒸的時候拿塊布墊著就不會」、「如果用電鍋，最好用個蒸蛋架比較好，以免受熱集中底下導致有黃點」。

全聯 雞蛋

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