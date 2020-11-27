麥當勞隱藏版冰淇淋！加「1種醬料」秒變奢華 網讚：學起來

無論外面天氣冷熱，很多人喜歡吃冰淇淋當飯後點心，近日有位女網友自創「奢華版」的麥當勞蛋捲冰淇淋，只要多1步驟，味道和視覺立刻升級，網友看完紛紛驚呼「高手果然藏於民間」。

原PO在「Dcard」發文「你們肯定不知道，麥當勞有隱藏版口味的冰淇淋」，並表示點麥當勞的黑松露，再加上一支18元的蛋捲冰淇淋，接著把加量的松露醬淋上去，口中散發松露的特殊香氣，和香甜冰淇淋十分搭配，完美組合讓她直呼「日常的奢華就是那麼簡單」。

貼文一出，網友留言回應，「松露醬加爆！加在冰炫風也超好吃」、「生活智慧王」、「學起來，但我想淋在冰炫風裡，光想像就好好吃」、「我試在冰淇淋上，味道好吃但不知道怎麼形容」、「直接入坑，下次要試試」、「這我可以，光想像味道就很讚」、「淋上蛋捲冰淇淋再沾薯條，多種口味一次滿足」。原PO也在留言處提到，「松露醬加量不加價，雖然醬料是加在漢堡裡，但可以拿小湯匙挖一點淋上去」。