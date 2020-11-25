女生房間亂會扣分？網看法兩極 鄉民突破「1盲點」：嘉瑜香香的

民進黨立委高嘉瑜近期因公開亂糟糟的房間照，讓網友十分驚訝，有鄉民今（25）日在PTT表示，他很好奇女生房間的髒亂程度，對男生來說真的很扣分嗎？引發熱烈討論，大部分網友指出「無法接受」，不過也有網友說，重點還是看外表，像高嘉瑜就「香香的」。

高嘉瑜日前稱自己租屋10年買不起房子，卻被爆出擁有房產。對此，她澄清因為有「囤物症」，加上沒時間整理，因此無法馬上搬家，並在臉書上貼出租屋處房間照片，只見衣物堆積如山，還有一顆泛黃枕頭，引起熱議。

高嘉瑜的泛黃枕頭讓眾人驚呆。圖／翻攝高嘉瑜臉書

一名網友今（25）日在PTT以「房間這麼亂會嚇跑男生嗎？」為題發文指出，他發現有位單身許久的女同事，房間也像高嘉瑜這樣，每次都抱怨男生一帶回家就不聯絡了，「不管是培養1到2年的曖昧對象，或是認識1個月就想更進一步的猴急的男生都是如此」他也疑惑，對男生來說，即使沒有味道也很扣分嗎？

對此，網友紛紛回應，「感覺一翻就有蟑螂爬出來」、「其實超多女生的房間真的就這麼亂」、「真心不行，會覺得女生身上有黴菌在爬」、「這個超噁的，就算對象是志林姐姐，我也沒辦法」、「很像垃圾堆」、「我是女生也覺得很噁心」。

不過也有網友表示，「只是衣服沒整理而已，大驚小怪的」、「看臉，如果漂亮，我還是可以幫忙整理」、「我當家庭主夫打掃家裡，妳賺錢養我」、「不會（扣分），嘉瑜香香的」、「其實還好，比那些有吃剩食物的好了」。

事實上，高嘉瑜今天臉書再度發文，面對大家這麼關心她的房間，她也亮出一顆全新「防蟎水洗枕」，並高EQ自嘲，請大家不要再送了，自己會努力維持清潔，慢慢整理房間，「洗心革面、重新做人」。