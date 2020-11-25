快訊

1500萬劑新冠疫苗到手！我首度成功直洽藥廠取得疫苗

最高折6千！春節孝親專案出爐 有年齡限制、6縣市適用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女生房間亂會扣分？網看法兩極 鄉民突破「1盲點」：嘉瑜香香的

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜自稱有「囤物症」。圖／翻攝高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜自稱有「囤物症」。圖／翻攝高嘉瑜臉書

民進黨立委高嘉瑜近期因公開亂糟糟的房間照，讓網友十分驚訝，有鄉民今（25）日在PTT表示，他很好奇女生房間的髒亂程度，對男生來說真的很扣分嗎？引發熱烈討論，大部分網友指出「無法接受」，不過也有網友說，重點還是看外表，像高嘉瑜就「香香的」。

高嘉瑜日前稱自己租屋10年買不起房子，卻被爆出擁有房產。對此，她澄清因為有「囤物症」，加上沒時間整理，因此無法馬上搬家，並在臉書上貼出租屋處房間照片，只見衣物堆積如山，還有一顆泛黃枕頭，引起熱議。

高嘉瑜的泛黃枕頭讓眾人驚呆。圖／翻攝高嘉瑜臉書
高嘉瑜的泛黃枕頭讓眾人驚呆。圖／翻攝高嘉瑜臉書

一名網友今（25）日在PTT以「房間這麼亂會嚇跑男生嗎？」為題發文指出，他發現有位單身許久的女同事，房間也像高嘉瑜這樣，每次都抱怨男生一帶回家就不聯絡了，「不管是培養1到2年的曖昧對象，或是認識1個月就想更進一步的猴急的男生都是如此」他也疑惑，對男生來說，即使沒有味道也很扣分嗎？

對此，網友紛紛回應，「感覺一翻就有蟑螂爬出來」、「其實超多女生的房間真的就這麼亂」、「真心不行，會覺得女生身上有黴菌在爬」、「這個超噁的，就算對象是志林姐姐，我也沒辦法」、「很像垃圾堆」、「我是女生也覺得很噁心」。

不過也有網友表示，「只是衣服沒整理而已，大驚小怪的」、「看臉，如果漂亮，我還是可以幫忙整理」、「我當家庭主夫打掃家裡，妳賺錢養我」、「不會（扣分），嘉瑜香香的」、「其實還好，比那些有吃剩食物的好了」。

事實上，高嘉瑜今天臉書再度發文，面對大家這麼關心她的房間，她也亮出一顆全新「防蟎水洗枕」，並高EQ自嘲，請大家不要再送了，自己會努力維持清潔，慢慢整理房間，「洗心革面、重新做人」。

高嘉瑜外型甜美。本報資料照
高嘉瑜外型甜美。本報資料照

PTT 高嘉瑜

延伸閱讀

客人用「餐廳湯匙」餵萌犬 網怒罵：太噁心

米奇在黏鼠板「痛苦掙扎」怎處理？ 這招人道搞定

枕頭泛黃網友驚訝 高嘉瑜：已用十年 房間沒蟑螂有壁虎

高嘉瑜自稱患「囤物症」 醫：囤物是種情障得靠藥物治療

相關新聞

女生房間亂會扣分？網看法兩極 鄉民突破「1盲點」：嘉瑜香香的

民進黨立委高嘉瑜近期因公開亂糟糟的房間照，讓網友十分驚訝，有鄉民今（25）日在PTT表示，他很好奇女生房間的髒亂程度，對男生來說真的很扣分嗎？引發熱烈討論，大部分網友指出「無法接受」，不過也有網友說，重點還是看外表，像高嘉瑜就「香香的」。

日本新生兒命名現「鬼滅潮」！炭治郎、禰豆子非最熱 最受歡迎是她

日本嬰幼兒用品公司Baby Calendar（ベビーカレンダー）就2020年誕生的一部分新生嬰兒的取名進行了調查，共訪問了161321人，發現不少父母的改名趨勢都受到了《鬼滅之刃》熱潮影響，但最熱門的名字卻不是男主角炭治郎或最可愛的禰豆子，而是另有他人。

台灣人不想移民韓國？ 網曝內幕：他們都想逃出來了

台灣人移民大多數是選擇歐美加澳等地區，於是有網友就好奇，以現在韓國經濟發展程度與流行文化都勝過台灣，便想詢問為何「移民都很少提到南韓？」，此話題也引起不少網友回應討論。

朋友故意吃胖逃避當兵 他傻眼問：為免役犧牲健康值得嗎？

我國男子成年後必須入伍服兵役，對於當兵國人各有不同見解，有人認為可以訓練男子更有責任感，也有人認為當兵相當浪費時間。有網友表示，就讀研究所的朋友為了逃避當兵，刻意將自己吃胖，讓BMI超標免除兵役，引發其他網友熱議，有人說「當兵去歷練、開眼界還不錯」，也有人說「花時間當兵真的少賺一年的錢」。

高嘉瑜「女宿傳說」超驚人 律師曝：宅男才是租屋優質對象

民進黨立委高嘉瑜近日因租屋、買屋問題引發爭議，她日前貼出租屋處照片，衣物竟堆積如山，房內相當雜亂，她也說枕頭已用十年，平時沒時間整理房間。律師林智群表示，「一堆房東都以為女生比較愛乾淨，喜歡租給女生，其實宅男才是租屋市場優質對象啊！」

銅板價爽吃炸物！台南「排隊美食」曝光 在地人哀求別宣傳

台南可說是美食一級戰區，要在激烈的環境中佔有一席之地，店家可要有點本事才行。近日有網友分享內行人才知道的「隱藏版美食」，而且只要銅板價就能吃到，消息在網上曝光，釣出在地人回應「拜託別報導，人已經夠多了」。

旗艦店等級！他曝好市多北台中店商品 網一看驚：想搬去台中

美式賣場好市多（Costco）北台中店20日盛大開幕，現場湧入大量人潮，而先前曝光的百萬遊艇及知名名牌包全被搶購一空，令外界驚呼台中市民的消費實力，對此一名網友分享自己逛北台中店的心得，眾人看完紛紛讚嘆「超狂，根本好市多旗艦店」。

眾人讚爆芋泥卻討厭芋頭？ 網曝關鍵「化學香精才是真愛」

香濃鬆軟又綿密的芋泥是許多人的心頭好，加在各式甜點、料理中更是令人食指大動。但「鹹芋頭」卻沒有芋泥這麼受人喜愛，有網友好奇發問：「有沒有人接受芋泥，可是討厭芋頭？」

「蛋黃拌滷汁」噁像嘔吐物卻超好吃？ 網：是阿嬤的味道！

每個人享受美食的方法不太一樣，有人甚至會自創獨特吃法，讓美味程度更上一層樓，但卻未必能讓所有人接受，就有一名女網友分享滷蛋的新吃法，她將蛋黃與滷汁充分混和攪拌後，呈現蛋泥狀，原PO表示口味非常好吃，但卻有人認為超像嘔吐物，直呼「看到就吃不下」，引起網友兩派爭論。

日男實測「咖哩減肥法」出現驚人成效 網笑：畢竟是咖哩嘛！

現代人追求平常飲食，也要重視健康，避免吃得太過肥胖，反而造成身體負擔。一名日本網友，就從各種減肥飲食法中，相中了「咖哩減肥法」，結果卻產生令人想不到的驚人成效。

老闆娘Cosplay《鬼滅之刃》禰豆子推銷綠色竹輪 材料超有營養

《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在日本上映24日，已經衝破200億日元票房大關，登上日本影史票房前5名，「鬼滅」熱潮停不了，周邊產品大賣特賣，不少商家都想分一杯羹，而大受歡迎的女主角禰豆子口咬的「竹筒」，則變成綠色的「竹輪」食品，大啖咬完可以直接吞落肚。

影／人骨動起來說哈囉？解剖師3D投影教學 網友敲碗喊出續集

近來3D動畫、捕捉技術越來越平民化，許多利用虛擬投影設備，成為虛擬偶像「Vtuber」或者從事其他活動。最近就有一位日本解剖老師，就用了這套投影技術，完成以一般教學方式，難以清晰說明的人體骨骼教學。

熱門新聞

日本新生兒命名現「鬼滅潮」！炭治郎、禰豆子非最熱 最受歡迎是她

他好奇台灣人會想移民日本嗎？ 網友點出3關鍵：絕對不行

衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

她買二手車開後車箱驚見「慘況」 網友笑：交車禮太豐富

這個漁港好幽默！佛系老闆賣「往生蟹」 還釣出自殺鮭魚...

存滿保證拿不動！好市多「這款存錢筒」沒特價卻被搶爆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。