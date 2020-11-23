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高嘉瑜「女宿傳說」超驚人 律師曝：宅男才是租屋優質對象

聯合新聞網 / 綜合報導
民進黨立委高嘉瑜租屋處。圖／翻攝高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜租屋處。圖／翻攝高嘉瑜臉書

民進黨立委高嘉瑜近日因租屋、買屋問題引發爭議，她日前貼出租屋處照片，衣物竟堆積如山，房內相當雜亂，她也說枕頭已用十年，平時沒時間整理房間。律師林智群表示，「一堆房東都以為女生比較愛乾淨，喜歡租給女生，其實宅男才是租屋市場優質對象啊！」

高嘉瑜日前在臉書發文，公開出租屋處照片，指她因為囤物症，租屋處東西堆積如山像資源回收廠而無法搬家。高嘉瑜說，枕頭已用10年，平常有套枕頭套，反正只要套上乾淨的，根本感覺不出來裡面的新舊。被問及房間裡有沒有看過蟑螂，她表示沒有，但曾看過壁虎。

高嘉瑜租屋處照片引發熱議，針對房內如此雜亂，讓不少人紛紛嚇壞，律師林智群於臉書發文表示，「一個女性朋友跟我說過一個故事，以前住宿舍時有一個漂亮學姊，髒衣服都丟在一個垃圾袋裡面，要出門約會時再挑一件比較沒味道的穿出去」。

林智群直言，「一堆房東都以為女生比較愛乾淨，喜歡租給女生，其實宅男才是租屋市場優質對象啊！」他也說，這真的是女生宿舍的傳說。

其他網友則留言「大學女生住的房間可真讓人⋯」、「其實某些女生才是最髒的、最不愛乾淨的」、「新時代女性的代表，很愛買衣服，洗一洗捐些出去做公益吧！這樣才能再買新的」、「這亂的程度我沒辦法，不能接受」、「現在反而是宅男的房間很乾淨、打扮漂亮時髦的女生房間都很可怕⋯」。

高嘉瑜 林智群 宅男 房東

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