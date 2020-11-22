銅板價爽吃炸物！台南「排隊美食」曝光 在地人哀求別宣傳

台南可說是美食一級戰區，要在激烈的環境中佔有一席之地，店家可要有點本事才行。近日有網友分享內行人才知道的「隱藏版美食」，而且只要銅板價就能吃到，消息在網上曝光，釣出在地人回應「拜託別報導，人已經夠多了」。

原PO在臉書社團「美食公社」發文，這家不起眼的小吃攤位在台南市南區，每到營業時間總是大排長龍，店家主要販賣各種炸肉，可選擇10元、30元和50元的份量，此外店家十分大方，買50元會裝到紙袋溢出來。

原PO提到，21日排了50分鐘才買到，不過等待是值得的，起鍋的香氣令人食指大動，雖然便宜但一點也不馬虎，炸物吃起來不油膩，難怪人潮絡繹不絕。

貼文一出，網友留言表示，「這間我從小吃到大」、「看起來很可口，不久前也有部落客推」、「薯條吃起來乾爽不油膩，份量也是多到滿出來」、「看這排隊人潮，應該不錯吃」、「真的不要再報了，現在已經等夠久了」、「別宣傳，怕以後會很難買」。