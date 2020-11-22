旗艦店等級！他曝好市多北台中店商品 網一看驚：想搬去台中

美式賣場好市多（Costco）北台中店20日盛大開幕，現場湧入大量人潮，而先前曝光的百萬遊艇及知名名牌包全被搶購一空，令外界驚呼台中市民的消費實力，對此一名網友分享自己逛北台中店的心得，眾人看完紛紛讚嘆「超狂，根本好市多旗艦店」。

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」貼出一系列照片，只見架上出現一層又一層的泰迪熊牆，隔壁還有大小朋友都愛的巨大維尼玩偶，除此之外生鮮區更是超乎想像，店家霸氣展出活鱈場蟹、大尾的海虎蝦、生凍蟹龍蝦尾，北海道空運的喜知次魚，高檔海鮮食材令人瞠目結舌。

貼文一出，吸引萬名網友按讚留言，「整排的熊太療癒了」、「台中的Costco好霸氣好威呀！」、「海鮮也太讚，為什麼台北沒有」、「感覺好像都不用錢，台中人果然很強啊！」、「超浮誇，中部人就是狂」、「台北人決定衝一波」、「羨慕，好想搬去台中」、「海鮮真的屌，超多高檔貨」。

泰迪熊牆和大型維尼讓網友直呼「好療癒」。圖擷自 facebook