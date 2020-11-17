「蛋黃拌滷汁」噁像嘔吐物卻超好吃？ 網：是阿嬤的味道！

每個人享受美食的方法不太一樣，有人甚至會自創獨特吃法，讓美味程度更上一層樓，但卻未必能讓所有人接受，就有一名女網友分享滷蛋的新吃法，她將蛋黃與滷汁充分混和攪拌後，呈現蛋泥狀，原PO表示口味非常好吃，但卻有人認為超像嘔吐物，直呼「看到就吃不下」，引起網友兩派爭論。

原PO在Dcard美食板分享滷蛋新吃法，但這款新奇吃法實在太特別，引起網友熱議。原PO表示要先咬一口滷蛋，再把滷汁加進蛋黃裡，用筷子攪拌一下後，整顆蛋黃會呈現黃色蛋泥狀，原PO認為這種吃法比平常直接吃乾乾的蛋黃還要美味，因此分享推薦給大家。

第一次見到這種吃法的網友看到蛋黃被攪拌成蛋泥狀後反而覺得噁心，「抱歉，看到這個真的沒胃口」、「感覺這樣吃很鹹，先洗腎」、「蛋黃不是該跟飯拌在一起嗎…」、「很像狗狗嘔吐物」、「嘔嘔嘔拍的好噁心」。

不過，也有其他網友力挺原PO，「超好吃…阿嬤的味道」、「這真的超好吃！我還以為只有我這樣」、「也可以把蛋黃搗碎蛋白也切一切加湯跟滷汁！大推！」、「我小時候不敢吃蛋黃，我媽媽就是用這樣滷汁+蛋黃+白飯讓我整個愛上欸」。