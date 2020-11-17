老闆娘Cosplay《鬼滅之刃》禰豆子推銷綠色竹輪 材料超有營養

在台灣生活的外國YouTuber「莫彩曦Hailey」近年人氣高漲，頻道訂閱數已突破112萬人。有網友指出，兩人的家世背景都相當顯赫，外貌也都相當突出，直呼「他們根本是頂端階級的人類」。其他網友則表示，「看了他們的頻道感覺是不錯的人」，不過也有人說「莫彩曦老公亞當有憂鬱症，只是不會將不美好的一面呈現在鏡頭前罷了」。

2020-11-10 11:41