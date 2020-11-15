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小吃店菜單印「地大菠空」神秘4字 內行人曝解答

聯合新聞網 / 綜合報導
小吃店菜單上頭寫著「地、大、菠、空」4字。圖／翻攝自Dcard
小吃店菜單上頭寫著「地、大、菠、空」4字。圖／翻攝自Dcard

許多人喜歡吃台灣小吃，然而近日一名女網友到小吃店用餐，菜單一旁卻寫著「地、大、菠、空」4字，乍看讓人一頭霧水，但若是正港台灣人馬上就能看懂，引發網友熱烈討論。

一名女網友在《Dcard》PO出一張小吃店菜單，只見上頭寫著蒜泥白肉、嘴邊肉、豬舌肉、豬頭皮等小吃，但仔細一看，菜單右方印有一個括弧，上頭寫道「地、大、菠、空」。

原PO笑說「地大菠空是什麼啦，聽起來好像什麼大絕招」，不過她也接著表示「是台灣人一定都知道是什麼吧，小吃店四大燙青菜」，原來分別指的就是「地瓜葉」、「大陸妹」、「菠菜」、「空心菜」。

文章曝光後，網友紛紛留言「高麗菜在旁邊哭」、「感覺好像什麼四大皆空啊」、「其實我看到地、大、菠、空，想到接下一句是四大皆空」、「為什麼地大菠空聽起來這麼帥啊」、「我反而是猜不出來大是什麼，還以為是大白菜」、「終於不用再問今天有什麼菜」。

Dcard 小吃

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