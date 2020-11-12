聽新聞
test
0:00 / 0:00
日媒好奇「鬼滅之刃」為何在台也大紅？ 專家歸因2現象
人氣動漫「鬼滅之刃」新作電影版「無限列車篇」，在台票房已經突破2億7000萬，並將挑戰「冰雪奇緣2」創下動畫片在台最高的3.4億票房紀錄。如此熱門的表現，也引來日本媒體的好奇，想了解為何「鬼滅之刃」在台灣也爆紅。
根據日本媒體「Walker」報導，「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在台票房持續加溫，也讓日本媒體好奇台灣這股「鬼滅熱潮」，於是訪問日文翻譯家林子傑，向他詢問鬼滅之刃在台播映的狀況。
林子傑表示，一般會紅到大眾的動畫作品，只有迪士尼、皮克斯，或者吉卜力、新海誠或哆啦a夢這類，像「鬼滅之刃」這樣的狀況確實並不多見。他認為首要原因是電視動畫推出後的效應很大，像是很多不看漫畫的大叔，都會看電視上播的「海賊王」、「柯南」，「鬼滅之刃」也因為動畫的關係，受到這些人的注意。
其次，由於台灣防疫做得相當確實，如今生活幾乎與疫情前沒有差別。然而電影院卻受到疫情影響，幾乎沒有好萊塢大作能上，因此出現像「鬼滅之刃」這種具有足夠分量的電影上映，馬上就會吸引大批影迷進場觀看。
如此「報復性」擠爆電影院的現象，台日雙方是相當類似的。甚至這股風潮，同樣都吹到了政治圈。如同菅義偉首相公開質詢時使用了「鬼滅之刃」當梗，在台灣，也有不少政治人物cosplay成鬼滅之刃角色與粉絲同樂。
最後林子傑還指出，相對於日本有著「鬼滅騷擾」的社會現象，台灣這裡則是發生不少電影盜錄事件。即使不少人只是出於紀念性質偷拍，但仍改變不了違法的事實，粉絲圈也不斷呼籲大家不要以身試法。最後他個人則希望新作TV動畫和新劇場版能持續推出，繼續持續這股鬼滅熱潮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言