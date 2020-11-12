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日媒好奇「鬼滅之刃」為何在台也大紅？ 專家歸因2現象

聯合新聞網 / 綜合報導
《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在台票房不斷升溫，已經突破兩億七千萬大關。 電影劇照
《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》在台票房不斷升溫，已經突破兩億七千萬大關。 電影劇照

人氣動漫「鬼滅之刃」新作電影版「無限列車篇」，在台票房已經突破2億7000萬，並將挑戰「冰雪奇緣2」創下動畫片在台最高的3.4億票房紀錄。如此熱門的表現，也引來日本媒體的好奇，想了解為何「鬼滅之刃」在台灣也爆紅。

根據日本媒體「Walker」報導，「鬼滅之刃劇場版無限列車篇」在台票房持續加溫，也讓日本媒體好奇台灣這股「鬼滅熱潮」，於是訪問日文翻譯家林子傑，向他詢問鬼滅之刃在台播映的狀況。

林子傑表示，一般會紅到大眾的動畫作品，只有迪士尼、皮克斯，或者吉卜力、新海誠或哆啦a夢這類，像「鬼滅之刃」這樣的狀況確實並不多見。他認為首要原因是電視動畫推出後的效應很大，像是很多不看漫畫的大叔，都會看電視上播的「海賊王」、「柯南」，「鬼滅之刃」也因為動畫的關係，受到這些人的注意。

其次，由於台灣防疫做得相當確實，如今生活幾乎與疫情前沒有差別。然而電影院卻受到疫情影響，幾乎沒有好萊塢大作能上，因此出現像「鬼滅之刃」這種具有足夠分量的電影上映，馬上就會吸引大批影迷進場觀看。

如此「報復性」擠爆電影院的現象，台日雙方是相當類似的。甚至這股風潮，同樣都吹到了政治圈。如同菅義偉首相公開質詢時使用了「鬼滅之刃」當梗，在台灣，也有不少政治人物cosplay成鬼滅之刃角色與粉絲同樂。

不少政治人物cosplay成「鬼滅之刃」，圖為新北市長侯友宜扮演成「鬼滅之刃」中的「炭治郎」。圖／翻攝自侯友宜IG
不少政治人物cosplay成「鬼滅之刃」，圖為新北市長侯友宜扮演成「鬼滅之刃」中的「炭治郎」。圖／翻攝自侯友宜IG

最後林子傑還指出，相對於日本有著「鬼滅騷擾」的社會現象，台灣這裡則是發生不少電影盜錄事件。即使不少人只是出於紀念性質偷拍，但仍改變不了違法的事實，粉絲圈也不斷呼籲大家不要以身試法。最後他個人則希望新作TV動畫和新劇場版能持續推出，繼續持續這股鬼滅熱潮。

鬼滅之刃 日本

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