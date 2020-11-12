快訊

台大5天3事故 墜樓男大生今早清醒了

新冠肺炎確診者返家時曾搭高鐵 高鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小時候都誤會！任天堂「耀西」不是恐龍 真實身分曝光網傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
任天堂經典遊戲角色耀西。圖擷自維基百科
任天堂經典遊戲角色耀西。圖擷自維基百科

任天堂經典「超級瑪利歐（Super Mario）」系列遊戲，是不少人成長的回憶，不過你知道嗎，不少人誤會瑪利歐的坐騎兼好夥伴綠色生物「耀西」是恐龍，但其實牠是烏龜！

耀西的特色是有著大大的鼻子，後枕位置有橘紅色角，背脊也有一紅色的龜殼（不少人誤以為是馬鞍），還有條能伸長又黏答答的舌頭，用來抓住敵人，讓許多人一直以為牠是恐龍。一名網友近日在PTT發文指出，從小一直以為耀西是隻恐龍，沒想到居然是一隻「無性別的烏龜」，這種衝擊讓他感覺「整個世界瞬間崩塌」。

網友也紛紛留言表示，「哪隻烏龜頭上有冠？」、「一直以為是蜥蜴」、「瑪利歐騎牠的時候，牠明明是站著，哪隻烏龜會這樣走路？」、「所以庫巴（瑪利歐裡的大魔王）也是烏龜喔！」、「牠背上有殼，當然是烏龜」、「第一次注意到牠背上有殼，不管，繼續當牠是恐龍」、「耀西就是耀西」。

事實上，任天堂公司的電子遊戲設計師手塚卓志（てづか たかし）曾在2017年說過，耀西在設定上是「烏龜族」的成員，其發想是「瑪利歐之父」宮本茂（みやもとしげる）希望可以讓瑪利歐騎在馬上面，又因為當初有恐龍樂園的概念，因而讓瑪利歐騎乘於爬蟲類生物上面，不過後來認為「爬蟲類一族」的出現太過突兀，於是便加入「烏龜一族」的設定。

不只耀西，還有許多「卡通角色」背後藏著驚人秘密。早在2014年時，日本「三麗鷗」公司就說過，「Hello Kitty」並不是貓咪，而是「小女孩」，本名叫Kitty White，永遠就讀小學3年級，她無論是走路或是坐姿都和兩條腿的動物一樣，沒表現出貓的特性，甚至還有自己的寵物貓，名叫Charmmy Kitty。

Kitty White。圖擷自日本三麗鷗
Kitty White。圖擷自日本三麗鷗

Kitty White的寵物Charmmy Kitty是隻波斯貓。圖擷自台灣三麗鷗
Kitty White的寵物Charmmy Kitty是隻波斯貓。圖擷自台灣三麗鷗

還有經典「寶可夢」系列，超夯角色皮卡丘到底是什麼動物？外界猜測可能是老鼠、花栗鼠、矮袋鼠、兔子等生物，不過遊戲開發公司日本Game Freak在2108年公開解答，牠其實是「松鼠」喔！角色設計師在設計皮卡丘時，受到日本甜點大福的啟發，在圓形甜品加上耳朵，由於當時想養松鼠當寵物，就再補上松鼠的特徵，成為現在看到的皮卡丘。

皮卡丘原型是松鼠。圖擷自寶可夢官網
皮卡丘原型是松鼠。圖擷自寶可夢官網

還有卡通「嚕嚕米」曾掀起討論，「嚕嚕米」是由芬蘭女作家朵貝‧瑪麗卡‧楊笙（Tove Marika Jansson）筆下的童話小說系列以及家族的名字，白色圓滾滾的外型讓人誤會是河馬，但其實牠們是「精靈」，生活在芬蘭森林的姆明谷裡。

嚕嚕米家族外型跟河馬神似。圖擷自MOOMIN嚕嚕米台灣官方網站
嚕嚕米家族外型跟河馬神似。圖擷自MOOMIN嚕嚕米台灣官方網站

超級瑪利歐 任天堂 Hello Kitty 寶可夢

延伸閱讀

上電視裝慈愛… 養母虐死女嬰「全身骨折、內臟無一完好」

一個月一萬元該怎麼存股？多數人推薦這兩支：安心存

在日本不要多管閒事？他幫助走失小孩 反被警察質疑當誘拐犯

他吃自助餐喜見「大頭菜」夾滿盤 怎料一口咬下超後悔

相關新聞

你能答對嗎？小吃店驚見「四字密語」 網笑翻：是台灣人就懂

你夠台嗎？一名女網友昨（12）日在臉書分享一張照片，遭網友瘋傳，可以看到畫面中是一張菜單，寫著許多美味小吃，像是嘴邊肉、肝連湯等，不過可以發現菜單右側寫著「地、大、菠、空」四個字。

冷凍水餃要先用冷水或熱水煮？ 行家傳授Q彈撇步

水餃方便又好吃，是許多人果腹的選擇之一，但會吃不代表會煮，一名網友就對於煮水餃時應該先放冷水或熱水的步驟和朋友爭論不休，他不服氣地將過程PO上網，並詢問該怎麼煮水餃才對？鄉民們踴躍地留言發表意見，還有行家傳授煮水餃的知識與方法，讓人上了一課。

「鬼滅之刃」翻拍真人版？他點出兩大關鍵：做不好反被抵制

「鬼滅之刃」劇場版動畫「無限列車篇」票房屢破紀錄，作品高人氣也引發外界揣測，是否即將翻拍真人版電影。包括山崎賢人、橋本環奈、菅田將暉都曾被點名是演員人選。但最近有業界人士透漏，鬼滅之刃要開拍電影之前，還有難題需要解決。

小時候都誤會！任天堂「耀西」不是恐龍 真實身分曝光網傻眼

任天堂經典「超級瑪利歐（Super Mario）」系列遊戲，是不少人成長的回憶，不過你知道嗎，不少人誤會瑪利歐的坐騎兼好夥伴綠色生物「耀西」是恐龍，但其實牠是烏龜！

日媒好奇「鬼滅之刃」為何在台也大紅？ 專家歸因2現象

人氣動漫「鬼滅之刃」新作電影版「無限列車篇」，在台票房已經突破2億7000萬，並將挑戰「冰雪奇緣2」創下動畫片在台最高的3.4億票房紀錄。如此熱門的表現，也引來日本媒體的好奇，想了解為何「鬼滅之刃」在台灣也爆紅。

熱門新聞

你能答對嗎？小吃店驚見「四字密語」 網笑翻：是台灣人就懂

遲遲等不到「外送保險套」他氣炸：我這輩子最後悔的決定

台灣有錢人住哪裡？ 網曝：絕不只北市信義、大安區

女子便當夾了這三菜色 竟遭陌生幼童質疑「有病嗎」

換門號天天接到騷擾電話訊息 苦主：前用戶到底造了什麼孽？

自助餐夾兩樣菜收100元 內行揭「1關鍵」：貴在這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。