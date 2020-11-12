小時候都誤會！任天堂「耀西」不是恐龍 真實身分曝光網傻眼

任天堂經典「超級瑪利歐（Super Mario）」系列遊戲，是不少人成長的回憶，不過你知道嗎，不少人誤會瑪利歐的坐騎兼好夥伴綠色生物「耀西」是恐龍，但其實牠是烏龜！

耀西的特色是有著大大的鼻子，後枕位置有橘紅色角，背脊也有一紅色的龜殼（不少人誤以為是馬鞍），還有條能伸長又黏答答的舌頭，用來抓住敵人，讓許多人一直以為牠是恐龍。一名網友近日在PTT發文指出，從小一直以為耀西是隻恐龍，沒想到居然是一隻「無性別的烏龜」，這種衝擊讓他感覺「整個世界瞬間崩塌」。

網友也紛紛留言表示，「哪隻烏龜頭上有冠？」、「一直以為是蜥蜴」、「瑪利歐騎牠的時候，牠明明是站著，哪隻烏龜會這樣走路？」、「所以庫巴（瑪利歐裡的大魔王）也是烏龜喔！」、「牠背上有殼，當然是烏龜」、「第一次注意到牠背上有殼，不管，繼續當牠是恐龍」、「耀西就是耀西」。

事實上，任天堂公司的電子遊戲設計師手塚卓志（てづか たかし）曾在2017年說過，耀西在設定上是「烏龜族」的成員，其發想是「瑪利歐之父」宮本茂（みやもとしげる）希望可以讓瑪利歐騎在馬上面，又因為當初有恐龍樂園的概念，因而讓瑪利歐騎乘於爬蟲類生物上面，不過後來認為「爬蟲類一族」的出現太過突兀，於是便加入「烏龜一族」的設定。

不只耀西，還有許多「卡通角色」背後藏著驚人秘密。早在2014年時，日本「三麗鷗」公司就說過，「Hello Kitty」並不是貓咪，而是「小女孩」，本名叫Kitty White，永遠就讀小學3年級，她無論是走路或是坐姿都和兩條腿的動物一樣，沒表現出貓的特性，甚至還有自己的寵物貓，名叫Charmmy Kitty。

Kitty White。圖擷自 日本三麗鷗

Kitty White的寵物Charmmy Kitty是隻波斯貓。圖擷自 台灣三麗鷗

還有經典「寶可夢」系列，超夯角色皮卡丘到底是什麼動物？外界猜測可能是老鼠、花栗鼠、矮袋鼠、兔子等生物，不過遊戲開發公司日本Game Freak在2108年公開解答，牠其實是「松鼠」喔！角色設計師在設計皮卡丘時，受到日本甜點大福的啟發，在圓形甜品加上耳朵，由於當時想養松鼠當寵物，就再補上松鼠的特徵，成為現在看到的皮卡丘。

皮卡丘原型是松鼠。圖擷自 寶可夢官網

還有卡通「嚕嚕米」曾掀起討論，「嚕嚕米」是由芬蘭女作家朵貝‧瑪麗卡‧楊笙（Tove Marika Jansson）筆下的童話小說系列以及家族的名字，白色圓滾滾的外型讓人誤會是河馬，但其實牠們是「精靈」，生活在芬蘭森林的姆明谷裡。