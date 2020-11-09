鬼滅之刃為何大紅？他舉人氣角色「我妻善逸」分析：讀者有共鳴

人氣動漫「鬼滅之刃」電影動畫「無限列車篇」人氣持續高漲，日本票房目前已經突破200億日幣大關，台灣上映後同樣已經超過2.5億台幣。就有日本媒體以劇中的人氣角色，分析作品大紅的魅力在哪。

根據日本媒體「文春Online」報導，連載鬼滅之刃的漫畫雜誌「少年週刊JUMP」，在10月26日公布了鬼滅之刃的人氣角色投票。而拿下人氣王的角色，並不是主角竈門炭治郎，反而是另一位配角「我妻善逸」。

報導分析，作品中與鬼對抗的「鬼殺隊」，成員大多有著置生死於度外的性格。唯獨我妻善逸，經常把「好痛」、「不想死啊」等台詞掛在嘴邊，誠實面對自己弱小的一面，反而塑造出親近感。

而隨著劇情進展，我妻善逸還會在極端狀況下爆發出強大實力，以及故事中後段的成長，又更爭取了讀者認同。此外，我妻善逸雖然有著整天想吃女生豆腐，帶有花心男的形象，但他卻常在關鍵之中，出手保護女主角禰豆子，因此能博得女性讀者的肯定。

「鬼滅之刃」女主角「禰豆子」。圖／木棉花提供

此外在反派陣營，如黒死牟、猗窩座等角色在投票中，也具有一定的人氣。這是因為作品在描寫這些反派時，也強調他們從人類變成鬼的悲慘過程，不單單只是把他們寫成壞人。如此複雜的情感，反而能加深讀者的印象。

報導認為，正是在描寫人物上極為出色，因此不分性別立場的讀者，總會在故事中找到能產生共鳴的角色，才讓鬼滅之刃如此受到歡迎。