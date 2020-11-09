外型神似「鬼滅之刃」無限列車 日本鐵工廠這款文鎮突然熱賣

人氣動漫「鬼滅之刃」電影動畫「無限列車篇」人氣持續高漲，在日本票房一舉突破200億日幣大關，台灣上映後也已經超過2.5億台幣。廣大的粉絲也帶動周邊商品熱銷，最近就有日本鐵工廠表示，他們所開發的一項鐵製文鎮，就因為其蒸氣火車的造型，意外受到鬼滅粉絲的喜愛。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於岩手縣的「南部鐵器工房及富」，是一家具有172年悠久歷史的鐵器工廠。1990年代時，他們曾受到日本文豪宮澤賢治的經典名作「銀河鐵道之夜」啟發，以岩手縣輕便軌道的蒸汽火車為模板，打造出火車文鎮。

「鬼滅之刃」故事場景主要發生在一輛蒸汽火車上。圖擷自 YouTube

日本一家鐵工廠開發的火車文鎮，意外因「鬼滅之刃」爆紅。圖擷取自 Jタウンネット

由於最近「鬼滅之刃」電影動畫爆紅，故事場景主要發生在一輛蒸汽火車上，正好這項商品與電影中的火車外型類似，因此意外走紅。工廠經營者菊地海人表示，最近因為火車文鎮熱賣，讓他一度以為是不是宮澤賢治受到歡迎的關係，後來才知道原來是「鬼滅之刃」的影響。

商品走紅之後，網友紛紛表示「超想要啊」、「鬼滅人氣還真高啊」、「我也因為喜歡宮澤賢治買了這個文鎮，被小孩子說是無限列車」。而菊池也表示，目前火車文鎮暫時已賣到缺貨，已重新趕工製作中。