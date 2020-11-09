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外型神似「鬼滅之刃」無限列車 日本鐵工廠這款文鎮突然熱賣
人氣動漫「鬼滅之刃」電影動畫「無限列車篇」人氣持續高漲，在日本票房一舉突破200億日幣大關，台灣上映後也已經超過2.5億台幣。廣大的粉絲也帶動周邊商品熱銷，最近就有日本鐵工廠表示，他們所開發的一項鐵製文鎮，就因為其蒸氣火車的造型，意外受到鬼滅粉絲的喜愛。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，位於岩手縣的「南部鐵器工房及富」，是一家具有172年悠久歷史的鐵器工廠。1990年代時，他們曾受到日本文豪宮澤賢治的經典名作「銀河鐵道之夜」啟發，以岩手縣輕便軌道的蒸汽火車為模板，打造出火車文鎮。
由於最近「鬼滅之刃」電影動畫爆紅，故事場景主要發生在一輛蒸汽火車上，正好這項商品與電影中的火車外型類似，因此意外走紅。工廠經營者菊地海人表示，最近因為火車文鎮熱賣，讓他一度以為是不是宮澤賢治受到歡迎的關係，後來才知道原來是「鬼滅之刃」的影響。
商品走紅之後，網友紛紛表示「超想要啊」、「鬼滅人氣還真高啊」、「我也因為喜歡宮澤賢治買了這個文鎮，被小孩子說是無限列車」。而菊池也表示，目前火車文鎮暫時已賣到缺貨，已重新趕工製作中。
最近なぜかうちの汽車文鎮の売れ行きが良くて、銀河鉄道、宮沢賢治評価が高まってるのかな？って思ってたんですが、店に来てくれる子供たちのテンションが上がってはしゃいでいたのがようやく理解できました。— 菊地海人｜南部鉄器工房及富 (@kaito_kiku327) November 5, 2020
思わぬところで鬼滅の刃効果が出ていたようです。#無限列車編 https://t.co/DnGRCpAZnI
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