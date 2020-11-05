一秒cosplay「鬼滅之刃」！京都名產爆紅 網友：這會賣翻

為了緬懷已逝去的親友，許多人都會花些巧思來留念，有些人會將圖案或有意義的文字刺在身上，代表與自己永遠同在。一名女網友的父親去年（2019）過世，孝順的她將以前爸爸送的紅包袋上「生日快樂」4個字刺青在手臂上來懷念，讓許多鄉民們看了相當感動。

2020-10-30 16:25