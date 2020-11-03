喬起司噴泉慘烈失敗 韓網紅被起司「怒鞭」30秒意外爆紅

網上「吃播」（Mukbang）影片愈來愈有市場，不少人喜歡看片中人大吃特吃的樣子。有韓國YouTuber最近拍片自製起司噴泉，卻意外變成「起司龍捲風」，更遭捲起的起司條「怒鞭」，滑稽爆笑畫面在社交網站瘋傳，影片至今已有超過300萬觀看人次。

YouTube頻道「Tasty Hoon 테이스티훈」有約4. 8萬人訂閱，但只有4條影片，皆以吃播及ASMR為主題。Tasty Hoon上周三（10月28日）發布長約8分鐘的自製起司噴泉片段，他先將非常濃稠的起司放入大鍋中，當他開啟機器後，起司突然失控「暴走」，甚至變成起司條亂飛，擊打在他身上，不禁露出「懷疑人生」的樣子。

他先將濃稠的起司倒入鍋中，開啟機器，起司沿管道緩緩上升，起司「亂舞」。（YouTube頻道「Tasty Hoon 테이스티훈」影片截圖）

這場「起司之亂」持續約30秒，Tasty Hoon只好關上機器，改變吃播的形式，直接拿炸雞等捲起起司食用。衝擊畫面引來網民熱議，留言指「表情太搞笑了」、「被起司打中想哭的樣子」、「堅持到底不放棄，全部吃光！」。影片亦被瘋狂轉載至各大社交平台，截至周一（2日）下午，已有超過320萬人次觀看。

而在周日（1日），Tasty Hoon再次上傳影片挑戰起司噴泉，看到他汲取了上次教訓，分開多次將車打起司加入牛奶中，慢慢加熱變成更加液態的「鍋底」，最終成功製作起司噴泉。

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文章授權轉載自《香港01》