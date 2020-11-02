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在後山迷路竟遇「一群狗」幫帶路 他曝細節：過程超有趣
在山上因視線不佳，常常會迷路。日前便有一名網友發文分享，表示自己大學的時候，有被狗狗救援過的經驗。他說明，當時在大學後山的環山步道尋找新球場時，一不小心走錯岔路，正想往回走時，便發現路上有一群狗，意圖想「領路」帶原PO下山。
原PO在PTT的Womentalk板上發文說明，有一次在學校後山的環山步道尋找新球場時，走入一條自己覺得正確的岔路，但越走路旁的草越高，覺得怪怪的就往回走了，結果往回走的路上竟遇到一群狗狗。原PO更詳細的說明，可能因為當時自己東張西望，那群狗狗的老大便撇了一眼，後面的狗狗便開始帶路。
對於被狗領路下山的過程，原PO解釋，當時其他狗狗看起來很不情願帶路，直到狗老大很生氣的叫一聲，便把領路的狗趕向原PO的方向。「整個過程超有趣的！」原PO說明，路途上狗狗會一直回頭看自己有沒有跟上，最後也真的一路走到了入山口。他也補充道，其實自己知道下山的路。
此文一出，便引起許多網友熱議，紛紛表示，「也太可愛」、「好可愛的奇遇」、「 超可愛！論狗群的相處與助人之道」、「記得帶罐罐去報恩啊」、「真的會有這種窩心的狗狗」、「搞不好牠們是狗狗精靈才會找不到」、「什麼療癒的爬山行程哈哈」。
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