媽吃芭樂沾「神秘紅醬」她看傻 老饕狂讚：一吃就愛上

一種食物可能有好幾種吃法，或許不常見但搭起來意外美味，像是鳳梨和西瓜沾鹽巴、酪梨和牛番茄沾醬油等。日前一名女網友發現媽媽吃芭樂配「獨特醬料」，另類吃法讓她整個看傻，照片在網上曝光，釣出老饕激讚「一吃就愛上」。

原PO在「Dcard」發文表示，媽媽吃芭樂不沾梅子粉或甘草粉，而是沾「辣椒醬」一口接一口地吃下肚，由於媽媽覺得對味，因此還詢問原PO要不要試試看，嚇得原PO連忙拒絕「我怕爆」。

貼文一出，網友們留言回應，「我家也會這樣吃，挺好吃的」、「我媽也是，粗鹽加辣椒真的好吃」、「我媽媽是越南人，那裡真的會這樣吃，我自己吃過很多次，覺得沒什麼問題」、「之前媽媽去越南玩有買辣椒鹽，那個沾水果超好吃的」、「泰國會芒果沾辣椒來吃」、「東南亞國家就是這樣吃」、「我是沾辣椒粉吃」。