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台式牛排加10顆蛋！他曝獨特吃法「2優點」 掀起網友正反論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
網友吃台式牛排加10顆蛋，意外掀起眾人正反論戰。圖擷自Dcard
網友吃台式牛排加10顆蛋，意外掀起眾人正反論戰。圖擷自Dcard

台式牛排價格親民料多實在，除了有肉之外還配上蛋、麵、蔬菜，深受不少人喜愛。然而一名網友透露，自己到牛排館總會點10顆半熟蛋，而且營養價值遠超過一盤麵，貼文掀起眾人熱議。

原PO在「Dcard發文表示，自己到牛排館吃飯，假如得知加點1顆蛋是10元，下一句就會說「我要10顆半熟蛋」，而10顆蛋放在鐵盤堆疊，再加上一小塊牛排，畫面就形成強烈對比。原PO指出「只要是營養價值越高的食物，價格越低，大家越會怕吃它們，只要是營養價值越低的食品，價格越高，大家越喜歡吃它們」，

原PO提到，現在的麵條製品都不是小麥製成的麵粉，而是混合添加物，用化學麵粉製成的麵條才又Q又甜又好吃，況且一盤義大利麵的成本只有5元，付100元給店家，等於老闆賺了95元，但一顆蛋的成本6元，10顆蛋是60元，付100元給店家，老闆賺到40元，而且一顆蛋的的營養價值遠遠超過一盤麵。

因此可以發現，老闆賺的多，營養取得就變少，老闆賺的少，營養取得就變多，「理性的消費者，應該在牛排館點十顆蛋，取得最大營養，比牛排便宜且又能吃飽」。文末原PO表示，「為什麼生活成本越來越高，大家的健康狀況越來越差，因為八九成的人，無法取得正常的食物，我們應該堅持吃原型食物，盡可能少吃化學麵粉製成的食品」。

貼文一出，掀起網友正反論戰，「我一天吃6-7顆蛋，看你這樣吃，下次我去牛排店也要這樣點，感覺超爽」、「找到同類！冰箱常備4、50顆雞蛋，因為不會煮飯如果半夜肚子餓，宵夜就吃奶油炒10顆蛋」、「啊你自己煮不是更好，10顆只要50元，甚至更便宜」、「不認同，依這說法當老闆會虧死」。

不過最多人質疑，「一天吃10顆雞蛋膽固醇不會過高嗎」，對此，一名營養師在留言處表示，人體膽固醇來源，人體合成佔70%，飲食攝取佔30%，所以「正常人」天天吃蛋是沒有問題，但「血膽固醇本身已經過高的人」食用上需特別限制，此外雞蛋是營養價值高的蛋白質，而且蛋含有人體所有必須的胺基酸，不像其它蛋白質可能會少1-2種甚至更多，值得注意的是，食物都要「多元」且「適量」攝取，好食物攝取過多也會帶來危害。

Dcard

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