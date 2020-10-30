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懷念過世父親 她將爸爸親筆題字生日祝福刺在身上

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友為了紀念已過世的父親，將以前爸爸送她的紅包袋上親筆題的「生日快樂」刺在手臂上。 圖／翻攝自「爆廢1公社」
一名女網友為了紀念已過世的父親，將以前爸爸送她的紅包袋上親筆題的「生日快樂」刺在手臂上。 圖／翻攝自「爆廢1公社」

為了緬懷已逝去的親友，許多人都會花些巧思來留念，有些人會將圖案或有意義的文字刺在身上，代表與自己永遠同在。一名女網友的父親去年（2019）過世，孝順的她將以前爸爸送的紅包袋上「生日快樂」4個字刺青在手臂上來懷念，讓許多鄉民們看了相當感動。

女網友在臉書「爆廢1公社」PO出手臂刺青的照片，她回憶每一年的生日爸爸都會包紅包送給她，紅包袋上還寫了「生日快樂」4個字，即使原PO已經30幾歲了，爸爸仍然會送上紅包祝福，只不過去年最愛她的父親過世了，「他不會再包紅包給我，也不再寫字給我了」，讓原PO相當難過。

為了懷念爸爸，她將紅包袋上父親親筆題的「生日快樂」4個字刺在左手臂上，「讓我每年都一樣擁有他的祝福」。照片吸引逾萬人按讚點閱，許多人看了相當感動，都稱讚爸爸的字很美，「很有意義的刺青」、「好棒的紀念」、「看完心情沉重了起來」、「洋蔥，是大砲等級的洋蔥」、「這可不是每一年，而是分分秒秒都有他的祝福」、「字跡總究無法模仿，但意義一樣重大，有心就好」。

也有網友分享自己紀念過世親人的方法，「我爸爸也會在紅包袋上寫字給我，我也都還收在抽屜。左鎖骨下跟右肩上刺青都是紀念老爸」、「姊姊離開5年，最大夢想就是我們一家人能住在一起，有自己的房子。紀念她的方式就是幫她完成夢想，今年正式完成，買房了也和父母住一起了」、「奶奶的名字有個『心』，所以圖以心為主，星星照亮我，刺在左鎖骨下，要把奶奶永遠放在心上」。

爆廢公社 刺青

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