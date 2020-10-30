眼鏡布不能擦眼鏡！網友揭真正用途 專家教清潔方法

通常到眼鏡行配眼鏡後，店家都會附贈眼鏡盒、眼鏡布等配件，而很多人都以為眼鏡布就是要用來擦拭眼鏡用的，但這樣的動作卻是錯的！對此就有網友在PTT發文好奇想問「眼鏡布不拿來擦眼鏡，不然要幹嘛？」

原PO寫道聽很多人都說眼鏡布不能拿來擦眼鏡，不然會刮傷鏡片，這讓他相當納悶，眼鏡行給眼鏡布不就是為了讓顧客用來擦拭的嗎，「不拿來擦眼鏡，這樣眼鏡布的作用是啥？」

網友們紛紛留言提出看法，「放在盒子裡防刮傷啊」、「放盒子裡防止鏡片跟盒子接觸，防刮用的」、「洗完眼鏡吸水用的啊，原來很多人不知道？」、「刮傷是因為灰塵啊，眼鏡要先洗完再擦」、「先用清水沖掉灰塵再擦」、「眼鏡布是包在眼鏡上的，洗眼鏡請用洗碗精」。

其實眼鏡布的真正作用並不是擦拭眼鏡，而是墊在鏡片下方，避免磨損，而且眼鏡布的纖維間隙大，久了容易累積灰塵，如果再用來擦眼鏡，就會讓鏡片磨損更嚴重。至於該如何清潔眼鏡呢？有專家表示其實只要將洗碗精滴在鏡片上清潔並沖洗，再用衛生紙、面紙壓乾即可。