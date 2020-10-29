日教授稱「看鬼滅之刃的女生想當家庭主婦」 網友傻眼：沒看過原作吧？

動畫「鬼滅之刃」最新劇場版在本月上映，票房迅速突破百億日幣，超高人氣更已成為社會現象。但最近有日本教授分析「鬼滅之刃」爆紅的原因，竟然是因為「女生想當家庭主婦」，爭議言論引來眾多網友的批評。

根據日本媒體「マネーポストWEB」報導，在鬼滅這部作品當中，主角炭治郎在鍛鍊時，曾經出現「因為你是男人」、「因為你是長男」等等刻板性別印象的台詞。這樣的言論與現今「男女平等」的觀念相牴觸，但作品仍有大量女粉絲。

於是相模女子大學的客座教授白河桃子便分析：雖然說現在提倡男女平等，但是「希望能依賴男生過活」的女性意外還是很多。她自己更作過調查，發現有高達44%的大學女生的願望是「當全職家庭主婦」。而拚死照顧妹妹的男主角、以及保護女性的「鬼殺隊」成員們符合想像，才會受到廣大女性青睞。

然而許多網友不同意這番言論，紛紛批評：「明明故事中也有很多會打的女角色」、「很多小學生也在瘋，難道她們也想當家庭主婦」、「這文章是找沒看過原作的素人寫的嗎」。更有網友感慨，隨著鬼滅之刃爆紅，「亂七八糟的分析文也都冒出來了」。