嘉義市僅26萬人口為何能有4百貨公司？ 網吐實情：櫃位超普通

嘉義市位處台灣中南部地區，人口數達26萬7千多人，然而日前有網友去到嘉義市旅行，意外發現嘉義市竟擁有多家百貨公司及賣場，讓他不禁好奇「為何嘉義市能維持經營多家百貨公司」，貼文意外引起討論，不過也有多位網友坦言其實這幾間百貨公司的櫃位普通，並無特別之處。

一名網友日前到嘉義市旅遊，意外發現嘉義市居然擁有2間百貨公司，且除了新光三越與遠東百貨之外，還有一間Costco美式賣場，這讓他相當驚訝。原PO上網查詢後，發現108年嘉義市人口數也才26萬多人，且人口老化速度算是台灣前幾名的縣市，即便加上嘉義縣人口的消費力，「為何能夠撐起2間百貨公司及Costco的消費基礎，與其他非六都城市相比，嘉義市到底有何不同？」

還有網友補充，其實嘉義市還有一間耐斯百貨及秀泰廣場，因此嘉義市其實擁有4間百貨公司及一家Costco。對於原PO的疑問，有不少網友紛紛跳出來解答，「之前雲林、南投都是跑嘉義」、「新營有8萬人，也會去」、「嘉義的醫生、軍公教很多」、「108年嘉義市可支配所得在非六都中，排名第3」、「信用卡網購平均交易額嘉義打敗台北登全台第一（2018年資料）」。

不過也有網友說出真相，坦言雖然百貨公司有很多間，但其實內裝相當普通，「高檔的櫃嘉義都沒有」、「這兩家百貨都半小時內就能逛完」、「我記得嘉義的百貨公司超爛的，樓層也只有幾樓」、「超鳥…能讓我想進去只因為裡頭有uniqlo」。