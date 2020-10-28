快訊

男疑將油門當煞車衝撞3車 昔日爆紅童星捲車底慘死

潤寅詐貸案翻版！方悅服飾涉聯手會計師 騙走25家銀行80億

嘉義市僅26萬人口為何能有4百貨公司？ 網吐實情：櫃位超普通

聯合新聞網 / 綜合報導
網友好奇明明嘉義市人口數不到27萬人，卻擁有多家百貨公司，不知嘉義市與其他非六都城市有何差別？聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
網友好奇明明嘉義市人口數不到27萬人，卻擁有多家百貨公司，不知嘉義市與其他非六都城市有何差別？聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影

嘉義市位處台灣中南部地區，人口數達26萬7千多人，然而日前有網友去到嘉義市旅行，意外發現嘉義市竟擁有多家百貨公司及賣場，讓他不禁好奇「為何嘉義市能維持經營多家百貨公司」，貼文意外引起討論，不過也有多位網友坦言其實這幾間百貨公司的櫃位普通，並無特別之處。

一名網友日前到嘉義市旅遊，意外發現嘉義市居然擁有2間百貨公司，且除了新光三越與遠東百貨之外，還有一間Costco美式賣場，這讓他相當驚訝。原PO上網查詢後，發現108年嘉義市人口數也才26萬多人，且人口老化速度算是台灣前幾名的縣市，即便加上嘉義縣人口的消費力，「為何能夠撐起2間百貨公司及Costco的消費基礎，與其他非六都城市相比，嘉義市到底有何不同？

還有網友補充，其實嘉義市還有一間耐斯百貨及秀泰廣場，因此嘉義市其實擁有4間百貨公司及一家Costco。對於原PO的疑問，有不少網友紛紛跳出來解答，「之前雲林、南投都是跑嘉義」、「新營有8萬人，也會去」、「嘉義的醫生、軍公教很多」、「108年嘉義市可支配所得在非六都中，排名第3」、「信用卡網購平均交易額嘉義打敗台北登全台第一（2018年資料）」。

不過也有網友說出真相，坦言雖然百貨公司有很多間，但其實內裝相當普通，「高檔的櫃嘉義都沒有」、「這兩家百貨都半小時內就能逛完」、「我記得嘉義的百貨公司超爛的，樓層也只有幾樓」、「超鳥…能讓我想進去只因為裡頭有uniqlo」。

嘉義 Costco 新光三越 遠東集團

延伸閱讀

怎避免衝動消費？ 他窮到快吃土！網放大絕：這樣做從此無物慾

錢難賺！他薪資5萬每月所剩無幾 消費習慣曝光讓網友看傻眼

傳統市場生肉新鮮度高於超市？ 消費者「選擇關鍵」各有優缺

嘉義國道見蝙蝠車！葉宜津猜車主是周杰倫 網揭關鍵一點打臉

相關新聞

嘉義市僅26萬人口為何能有4百貨公司？ 網吐實情：櫃位超普通

嘉義市位處台灣中南部地區，人口數達26萬7千多人，然而日前有網友去到嘉義市旅行，意外發現嘉義市竟擁有多家百貨公司及賣場，讓他不禁好奇「為何嘉義市能維持經營多家百貨公司」，貼文意外引起討論，不過也有多位網友坦言其實這幾間百貨公司的櫃位普通，並無特別之處。

「不想人生後悔！」蘋果工程師棄年收百萬 回台改當YouTuber

擁有穩定高薪收入的職業人人稱羨，但台灣卻有2名YouTuber放棄年收破百萬的海外高薪工作回到台灣，改以YouTube頻道「嘟嘟人」分享捨棄高薪工作後，勇於挑戰自己的人生。

台中人也愛逛一中街、逢甲夜市？ 在地人揭：是商圈非夜市

新冠肺炎疫情衝擊之下，近來夜市人潮銳減，觀光事業慘淡無比，如台灣知名鬧區台北士林夜市、高雄六合夜市等都傳出人潮嚴重縮水的慘況。然而，除了士林夜市、六合夜市之外，最熱鬧的台中鬧區也有一中街及逢甲夜市最為人熟知，成為許多觀光客的朝聖熱點，但在觀光客銳減的情況下，也會有台中在地人前往觀光消費嗎？

喝剩的泡麵湯怎辦？ 網友分享獨門「豪華3吃法」：還可蒸蛋

吃泡麵偶爾會剩下一些湯，一般人可能會選擇倒掉，畢竟泡麵湯鈉含量過高，全喝下去對身體也不太好。但有位網友在PTT分享她的豪華「泡麵三吃法」，引網友大讚「生活智慧王」。

不是黑胡椒醬！吃牛排沾「這罐醬料」 他驚呼：有這種吃法？

台式牛排價格親民料多實在，除了有肉之外還配上蛋、麵、蔬菜，深受不少人喜愛。但有網友表示自己到南投某牛排館用餐，結果意外發現當地人竟拿番茄醬配牛排，獨特吃法讓他，貼文立刻掀起網友熱議。

彰化除肉圓還有什麼必吃？在地人推「庶民美食」：完全不踩雷

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，對此，一名網友好奇詢問「彰化有什麼美食值得吃嗎」，問題曝光後，釣出在地人分享絕不能錯過的「隱藏好料」。

如何讓盒裝豆腐完美倒出來？內行人教一撇步 網讚嘆長知識

豆腐營養價值高，不論哪種料理都很好吃，但相信許多人都有過同樣的困擾，就是該如何把豆腐完整且漂亮地倒出盒外。有位女網友在臉書上分享小撇步，只要在盒底做一個小動作，就能夠輕而易舉地讓豆腐完美地倒出來，貼文一出讓其他人看了大讚太實用了。

全聯賣場加裝這「神器」 她大讚：買菜不會再唉唉叫

連鎖超市「全聯福利中心」在全台共有1000多家分店，因商品應有盡有、價格經濟實惠，成為不少家庭主婦買菜的好去處。日前有網友PO文分享，全聯的冷藏櫃終於加裝門了，買菜不會再冷到發抖了，掀起網友熱議。

去澎湖只知道吃海產？ 網推「這三樣必吃！」

台灣進入後疫情期，日前正值暑假旺季且又有「安心旅遊」補助，讓離島地區出現許多遊客。對此，就有網友在網路上發文表示，澎湖美食想到的就是牡蠣跟小管麵線，但不知道還有沒有其他「隱藏美食」，藉此發問「你們覺得在澎湖吃過最好吃的東西是什麼呢？有沒有澎湖美食的卦！」

哪個單位替代役最爽？ 過來人推這：每天準時上下班

不少人會因個人因素或是家庭因素，無法和一般人一起進入軍營服役，就會選擇替代役。對此，有網友表示朋友想去當替代役了，便想發問「替代役哪個單位最爽？」此文一出便引發熱議。

你能接受苦味滿滿的焦香豆漿嗎？ 內行曝：這就是失敗品

豆漿是許多人每日必備的飲品，除了早餐時搭配燒餅油條入口，也因黃豆熱量較低且極富飽足感，許多人更稱豆漿為減肥聖品，市面上有各式不同調味的豆漿，但傳統中式早餐店熱呼呼的現煮豆漿更是大眾的心頭好。但一名男子上網po文表示常常買到焦味豆漿，濃郁的焦香味卻令他難以接受，男子直呼真的有人喜愛這種焦味豆漿嗎？

壽喜燒的主體是啥？ 老饕一致推「2靈魂調料」：牛肉才第3

壽喜燒為日本特別的料理，和一般常見的火鍋不同，是用醬油調和糖、水等，作為湯底，也因此煮出來的肉別有一番風味，然而這種湯卻是不能喝的。於是就有網友好奇，少了台灣人最愛喝的湯，那麼「壽喜燒的主體是什麼？」

熱門新聞

捷運內湖站陌生男偷剪她頭髮？妙齡女嚇壞：請女生們多小心

她買到全聯6折生鮮現省500元 內行曝這時間點還有美國牛排！

哪款懷舊零食最好吃？ 網友吵翻天...超經典口味全入榜

怕鼠者勿看！廁所驚見米奇跳馬桶逃走 「遇到鼠界跳水冠軍嗎」

人夫發文爽炫10萬私房錢 15分鐘後「驚覺不對」無助問：能刪嗎？

DJ盤狠胸！韓網紅DJ Mochi曾奪封面女郎比賽第4名 美貌智慧並重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。