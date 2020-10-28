台中人也愛逛一中街、逢甲夜市？ 在地人揭：是商圈非夜市

新冠肺炎疫情衝擊之下，近來夜市人潮銳減，觀光事業慘淡無比，如台灣知名鬧區台北士林夜市、高雄六合夜市等都傳出人潮嚴重縮水的慘況。然而，除了士林夜市、六合夜市之外，最熱鬧的台中鬧區也有一中街及逢甲夜市最為人熟知，成為許多觀光客的朝聖熱點，但在觀光客銳減的情況下，也會有台中在地人前往觀光消費嗎？

日前就有一名網友在PTT八卦版發文透露，除士林夜市、六合夜市相當知名之外，以台中而言，輕鬆就能立刻想到一中街及逢甲夜市，但他也非常好奇，「台中在地人會去逛一中街或逢甲夜市嗎？」

貼文引起不少在地台中網友留言回應，有人就點出「一中街非夜市」的真實情況，因此許多在地人還是相當捧場，有人就說「會啊！其實這兩個本來就是商圈」、「一中是商圈，到底是誰亂冠上夜市」、「一中街的餐廳幾乎都有五成以上的人在吃東西」、「去一中街吃飯很正常吧，而且正確來說也不限於那塊」、「一中不算夜市吧，單純學生吃飯的商圈」。

其中，也有其他網友透露逢甲夜市的慘況，「逢甲沒落有陣子了吧！以往非假日人也不少，反觀現在...」、「逢甲光停車問題就讓當地人不想去了」、「逢甲比較邊邊的店面不是娃娃機店就是招租」、「逢甲觀光客比較愛，觀光客都指定逢甲夜市的，所以逢甲住宿的地方也比較多」。