哪款懷舊零食最好吃？ 網友吵翻天...超經典口味全入榜

台灣美食文化多元，不僅台式料理備受讚譽，就連諸多台式懷舊口味的零食商品也讓網友們讚不絕口。日前一名網友PO文大讚可樂果是零食界的老大哥，意外引起網友吵翻天，紛紛自薦心中最好吃的零食。

一名網友在PTT八卦板PO文分享自認最好吃的零食，原PO瘋狂大讚可樂果是零食界的老大哥，不僅不會偷份量，味道更是獨霸一方。原PO還吐槽其他款零食，如同輩份的乖乖、蝦味先都已經看不到可樂果的車尾燈，可樂果「在零食界自稱第二名，誰敢說是第一名」。

貼文引起許多網友加入討論，有人贊同原PO所說可樂果超好吃，卻也有人反虧「出一堆亂七八糟的口味，甚至還有甜的」、「難吃死了，你味覺有問題？」、「檸檬玫瑰鹽超級無敵難吃」、「個人覺得可樂果很難吃…」、「不要新的亂七八糟口味才好」。

也有不少網友搶著表揚心中自認最好吃的零食，「蚵仔煎完勝」、「卡拉姆久、多力多滋都更好吃…哪輪的到可樂果啊」、「多力多滋：你說什麼？」、「椰子乖乖才是第一」、「北海鱈魚香絲」、「蝦味先、假免閒 （吃不膩）沒聽過膩！」。