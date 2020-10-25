不是黑胡椒醬！吃牛排沾「這罐醬料」 他驚呼：有這種吃法？

台式牛排價格親民料多實在，除了有肉之外還配上蛋、麵、蔬菜，深受不少人喜愛。但有網友表示自己到南投某牛排館用餐，結果意外發現當地人竟拿番茄醬沾牛排，獨特吃法讓他彷彿發現新大陸般，貼文立刻掀起網友熱議。

原PO在PTT發文表示，自己到南投某間牛排館吃飯，途中想拿番茄醬加荷包蛋，結果走到醬料區發現沒剩半罐，正當他要去跟別人借時，竟意外看到不只一桌的人，直接將番茄醬擠在牛排上，頓時讓他驚呼「哪有人這樣吃的」，並提到「番茄醬絕對不沾牛肉，那個是荷包蛋用的，牛肉當然沾鹽吃最好」。

貼文一出，網友留言回應，「牛排就是要蘑菇醬啊！」、「不要亂用啦！番茄醬沾雞塊的也是」、「牛排肉都醃過，其實根本不用加任何調味料」、「我會把番茄醬加在鐵板麵裡，味道好吃不少」。

但也有人表示，「可果美番茄醬與東泉辣椒醬都是百搭醬，可用在所有食材增添美味，你們是不會懂啦！」、「我南部人就是這樣吃的」、「我以前在南投夜市吃牛排也會這麼加，覺得吃起來不錯」。