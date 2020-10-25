彰化除肉圓還有什麼必吃？在地人推「庶民美食」：完全不踩雷

台灣素有「美食王國」的稱號，各縣市都有當地的特色小吃，對此，一名網友好奇詢問「彰化有什麼美食值得吃嗎」，問題曝光後，釣出在地人分享絕不能錯過的「隱藏好料」。

原PO在PTT發文表示，自己去彰化玩過好幾次，可總感覺對當地的印象不深，「因此想問在地人有沒有推薦的景點，或是必吃的巷弄美食和餐廳？」

貼文一出，網友們曝光心中的口袋名單，「真的要吃肉圓，肉圓有二派，脆皮-北門口、Q皮-阿璋」、「糯米炸、北門口肉圓」、「麵線糊、水蒸蛋糕」、「林家素食麵，不吃素的都會說好吃」、「和美的牛肉麵」、「怎麼沒人說珍北平豬肉餡餅」。

此外，獲得最多人點名的是「控肉飯」，「泉控肉飯，在地人推推」、「控肉幾乎沒雷店」、「控肉飯真的猛」、「看到控肉飯就進去，沒有雷的店」、「火雞控肉飯只有讚」、「阿泉好吃，控肉飯+1」。