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如何讓盒裝豆腐完美倒出來？內行人教一撇步 網讚嘆長知識

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友示範如何漂亮地將豆腐完美倒出盒子外。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友示範如何漂亮地將豆腐完美倒出盒子外。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

豆腐營養價值高，不論哪種料理都很好吃，但相信許多人都有過同樣的困擾，就是該如何把豆腐完整且漂亮地倒出盒外。有位女網友在臉書上分享小撇步，只要在盒底做一個小動作，就能夠輕而易舉地讓豆腐完美地倒出來，貼文一出讓其他人看了大讚太實用了。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實説」表示很多人都覺得盒裝豆腐上面的封膜很難撕，而且撕開後要怎麼樣把豆腐完整地倒出來又是一門難題，因此她附上影片教大家如何解決這兩個問題。首先她先用菜刀尖銳處在盒上長寬兩側各割開一條縫，然後再把封膜拉開撕掉即可。

封膜撕開後，將豆腐盒倒過來，然後同樣用菜刀的尖銳處在盒底刺一個洞，然後將菜刀連同盒子勾起來，讓空氣進到盒子裡頭，豆腐自然就會滑下來了。原PO說這是從日本的布丁所想到的方法，方便快速且輕鬆漂亮。

貼文一出引來逾6千多人按讚，許多人都大讚學到一招，「聰明的一招，感謝分享」、「看了好幾次，真的學到了好招」、「謝謝分享，我的豆腐每次都缺角」、「實用，每次倒扣都缺角，這方法要學起來」、「感謝分享，解決困擾我很久的問題」、「以後不會每次都開到爛掉了」、「長知識了，感謝分享」。

也有網友分享自己常用的方法，「我都割角角，主要是有空氣進去就可以了」、「我都是豆腐反過來，中間切下去，倒出來完全不會傷」、「我都直接用刀連外盒切下去」、「中餐乙級的老師會教豆腐盒子底部角劃一刀」、「不是轉一下就掉下來了嗎？」、「頂住盒子對腳完美出盒」、「我都膜打開，就用刀子直接劃開豆腐，直接煮，沒有這麼麻煩」、「左右晃一下，直接就可以倒出完整無缺的豆腐塊了啊」。

一名女網友示範如何漂亮地將豆腐完美倒出盒子外。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」
一名女網友示範如何漂亮地將豆腐完美倒出盒子外。 圖／翻攝自「我愛全聯-好物老實説」

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