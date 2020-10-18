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全聯賣場加裝這「神器」 她大讚：買菜不會再唉唉叫
連鎖超市「全聯福利中心」在全台共有1000多家分店，因商品應有盡有、價格經濟實惠，成為不少家庭主婦買菜的好去處。日前有網友PO文分享，全聯的冷藏櫃終於加裝門了，買菜不會再冷到發抖了，掀起網友熱議。
相信不少到全聯購物的民眾，經過冷藏櫃都可以感受強力放送的冷氣，讓人狂起雞皮疙瘩。昨（17）日一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」貼出2張全聯賣場的照片，只見冷藏櫃已被加裝上門，讓她不禁直呼「終於加上門了，買菜不會再冷到唉唉叫」。
貼文一出，立刻引起熱烈回覆，網友紛紛留言「支持！省電又保鮮」、「全聯真的很冷」、「進去四季都是冬天」、「終於夏天不用再帶外套去全聯了」、「冬天到全聯都要穿羽絨外套」、「每次都發抖的拿鮮奶或是其他冷藏食品，尤其是下雨時去全聯，因為腿上有雨水更是抖抖抖」。
不過也有網友指出「不是每家門市都有」、「好像不是每間門市都有，我家附近有2間，一間有門、一間沒有」、「我家這也裝了，但還是有些全聯還沒有」。
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