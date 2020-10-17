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去澎湖只知道吃海產？ 網推「這三樣必吃！」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友在網路上發文表示，想到澎湖美食想到的就是牡蠣跟小管麵線，但不知道還有沒有其他「隱藏美食」。 圖／Ingimage
有網友在網路上發文表示，想到澎湖美食想到的就是牡蠣跟小管麵線，但不知道還有沒有其他「隱藏美食」。 圖／Ingimage

台灣進入後疫情期，日前正值暑假旺季且又有「安心旅遊」補助，讓離島地區出現許多遊客。對此，就有網友在網路上發文表示，澎湖美食想到的就是牡蠣跟小管麵線，但不知道還有沒有其他「隱藏美食」，藉此發問「你們覺得在澎湖吃過最好吃的東西是什麼呢？有沒有澎湖美食的卦！

原PO於16日在PTT的八卦板上發文，說明澎湖較有名的好像就是牡蠣跟小管麵線，而自己覺得最好吃的是福牡蠣屋的蒸牡蠣，新鮮又肥美，但小管麵線則吃過兩家都覺得好普，另外還有一間二信飯糰也都還不錯，最後以「在澎湖吃過最好吃的東西是什麼」為題，想藉此詢問網友在澎湖吃過最好吃的美食是什麼？

此文一出，便引起許多網友回覆，其中最多人推薦的就是「嫩仙草冰」、「花枝丸」、「蔬菜蔥油餅」，紛紛表示，「蔬菜蔥油餅，好吃到一天去買兩次」、「郵局前蔥油餅、玉冠嫩仙草」、「花枝丸，這輩子吃過最好吃的花枝丸就在澎湖，永生難忘」、「玉冠嫩仙草 全台灣第一」、「嫩仙草冰，本島人吃了覺得驚人」。

而除了這三樣外，也有留言推薦「 二崁陳家仙人掌汁」、「海釣船現場釣上來的小管生魚片，真的好吃」、「鍾記燒餅，為了它想再去澎湖」、「船釣小管麵在船上新鮮吃，讓我從不愛吃小管變得很愛」、「仙草和黑糖糕真的好好吃:Q」、「漁夫潛水抓的馬糞海膽，驚為天人啊啊啊啊啊啊啊」、「在地人才知道的白沙鄉青花麵店，那炒麵真是會上癮啊」。

澎湖 PTT

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