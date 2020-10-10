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男童問「為什麼都沒人來」 水族館員超直球回答令人哭笑不得

聯合新聞網 / 綜合報導
北海道「北國大地水族館」收藏了「集合吧森友會」玩家相當熟知的「遠東哲羅魚」。圖擷取自まいどなニュース
北海道「北國大地水族館」收藏了「集合吧森友會」玩家相當熟知的「遠東哲羅魚」。圖擷取自まいどなニュース

為了招攬觀光客，日本許多地方都設有水族館，但不是每個水族館都能順利吸引人潮。近日就有水族館，被問到為什麼都沒人時，館方無奈的回答是讓人既好笑又感傷。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於北海道北見市的「北國大地水族館」，館長山內創日前在twitter上公開了一則問卷內容。填寫該問卷的是一位8歲的男童「高田そう」，他用稚嫩的筆觸寫下「明明一起玩很開心，但為什麼都沒有人呢？」

面對小朋友簡單直言又小尷尬的疑惑，沒想到館員非常直接，直接在問卷上回答道：「我也想知道」。短短幾個字，就透露了館方對於人氣低迷這點，也是相當無奈。山內館長在分享這張照片時，還寫上「是的」。

小朋友在問券上問「為什麼都沒有人」，沒想到館員直接回答「我也想知道」。圖擷取自まいどなニュース
小朋友在問券上問「為什麼都沒有人」，沒想到館員直接回答「我也想知道」。圖擷取自まいどなニュース

事實上，北國大地水族館雖然收藏了如「遠東哲羅魚」許多北海道才有的稀有淡水魚種，還有精心設計的「河底隧道」，以及世界首創的「冰川水槽」，大人票價也才670日圓（約相當於180元新台幣），無奈地點實在太過偏僻。光從同是北海道的札幌市出發，單趟車程也得耗上4、5個小時，讓許多遊客只能興嘆。

網友看到館員這番回答，也紛紛表示「我也這麼想」、「笑了，有夠直接」、「感覺超親近的」。不過也有網友替館方加油打氣，表示「我去過三次囉」、「新婚旅行時沒特別訂計畫就去了，沒想到超開心」、「總之只是為了這位帥哥館長去也值得」。

北海道 日本

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